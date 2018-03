Bundesliga se blíží do finále a český divák může být u toho!

Závěr nejnavštěvovanější fotbalové soutěže – německé Bundesligy se blíží. Aktuálně zbývá šest kol do konce soutěže, a i když má Bayern Mnichov jasný titul, stále je o co hrát. DIGI TV nově přináší Bundesligu zpátky do Česka. Přenosy posledních kol Bundesligy mohou diváci sledovat v HD kvalitě na stanicích DIGI Sport 2 HD a DIGI Sport 3 HD.