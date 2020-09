Helma na kolo je bezesporu klíčovým ochranným prvkem

U dětí je povinná, ale u dospělých tomu tak není. Je tedy jen na našem zvážení, jestli si ji před vyjížďkou do přírody nebo na cestu městskými ulicemi opravdu nasadíme. Podceňovat nebezpečí by ale určitě bylo velkou chybou, protože nikdy nevíme, co se může stát – a v sedle horských kol to určitě platí hned dvojnásob.