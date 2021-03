Bez chytrých hodinek to nejde. Na sport i do práce zkuste WATCH GT 2

Běháte, posilujete nebo jen tak chodíte do lesa na procházky? Všude tam se hodí chytré hodinky, které vám pomohou při zlepšování fyzické kondice. Měří tep, hlídají dostatek spánku, upozorní na příliš vysokou hladinu stresu nebo naopak nedostatečné okysličení krve. Vyzkoušejte hodinky řady WATCH GT 2 nebo WATCH FIT. Společnost HUAWEI je teď nabízí za bezkonkurenčně nejnižší ceny.

Už od pondělí 1. 3. mají zájemci možnost nakoupit ty nejlepší z chytrých hodinek společnosti HUAWEI s až 36% slevou. V nabídce u tradičních partnerů i ve volném prodeji se objeví zlevněná vlajková loď WATCH GT 2 Pro i sportovně laděné WATCH GT 2e nebo špičkové WATCH GT 2. Dámy si pak budou moci vybrat i z řady WATCH FIT nebo pořídit dámskou verzi WATCH GT 2. Veškeré zboží můžete pohodlně nakoupit a důležité informace k akci WATCH WEEK najdete na oficiálním e-shopu HUAWEI STORE (huawei.cz).

Nejlevnější, ale funkčně zcela plnohodnotnou položkou v nabídce jsou univerzální fitness hodinky WATCH FIT. Koupit je budete moci za 1 699 Kč (běžná cena 2 499 Kč). Se svými 21 gramy hmotnosti a úzkým designem se hodí i na to neútlejší zápěstí. Hodinky samozřejmě disponují kompletní sadou nástrojů na monitorování zdraví a sledování pokroku v téměř jakémkoliv sportu. Nechybí GPS, kontinuální měření SPO2 a tepu, monitoring stresu a spánku atd.

Největší slevu nabídne Huawei na sportovní variantu WATCH GT 2e. K mání budou za 2 499 Kč (běžná cena je přitom 3 899 Kč). Tyto hodinky vynikají nejen dlouhou výdrží čítající až 14 dní, vodotěsností až do 5 ATM, ale především účelným designem. Například ovládací tlačítka jsou plochá, aby při cvičení co nejméně vadila a nedocházelo k jejich náhodnému nechtěnému stisku.

V poměru cena a výkon pak vítězí model WATCH GT 2. Hodinky, které se hodí jak na sport, tak i k obleku budou v nabídce za 3 399 Kč. Běžná cena je přitom 4 899 Kč. Dámská verze se 42mm pouzdrem v růžově zlaté barvě se bude prodávat za 4 499 Kč (původní cena 5 899 Kč).

Aktuální novinka mezi chytrými hodinkami a nejvyšší model WATCH GT 2 Pro se bude během akce WATCH WEEK prodávat za 5 999 Kč, což je o celých 1 500 kč levněji než obvykle. Tyto hodinky se navíc nedávno dočkaly přístupu k aplikacím třetích stran. To znamená, že kromě již předinstalovaných výše zmíněných funkcí, je můžete doplnit například o celosvětově úspěšnou českou fitness aplikaci Fitify, přehrávač internetových streamů nebo nástroj (aplikace Mood Messenger) pro rychlé odpovídání na příchozí SMS.

V rámci akce WATCH Week se pak ve čtvrtek 4. 3. nezapomeňte večer dívat na speciální Huawei Stream s Českou Miss 2015 Nikol Švantnerovou a akrobatickým pilotem Martinem Šonkou. Začínáme v osm hodin večer (20:00) na oficiálním Facebooku společnosti Huawei Mobile.

Co musíte vědět, než začnete nakupovat

Protože lze předpokládat, že o vybrané výrobky bude velký zájem, doporučujeme si dopředu na e-shopu HUAWEI STORE (huawei.cz) vytvořit účet. Přihlášení je totiž podmínkou, abyste mohli nákup během slevové akce uskutečnit. Počet kusů některých nabízených výrobků je omezený, takže platí pravidlo „kdo dřív přijde, odchází spokojen“. Přesné informace, stejně jako pravidla doprovodné soutěže v rámci Huawei Streamu najdete na speciálních stránkách HUAWEI STORE (huawei.cz).

Vítěz bude vyhlášen a kontaktován po ukončení přímého přenosu. Samotná akce WATCH WEEK na e-shopu HUAWEI STORE (huawei.cz) trvá od 1. 3. do 14. 3. HUAWEI Experience Store na Chodově a QUADRIO ji prodloužili až do 31. 3. Stejně tak pořídíte v obchodní síti operátorů Vodafone a O2. U ostatních prodejců WATCH WEEK potrvá do 28.3.