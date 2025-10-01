ALS bere tělu sílu, ne emoce. Kampaň ukazuje, že fandí i ti, co to nemohou dát najevo
V Česku žije zhruba 800 pacientů s ALS, nemocí, která postupně bere vládu nad tělem. Pacientům ale zůstává zdravá mysl, emoce i vášeň pro sport. Kampaň Fandíme stejně jim vrací hlas – na vybraných zápasech fotbalové reprezentace, hokejové a fotbalové ligy i ligy žen díky ní mohou fanoušci přispět na lepší podmínky pro nemocné.
Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je neléčitelná nemoc, která mění život od základu. Postupně bere pacientům možnost hýbat se, mluvit, a nakonec i dýchat. Mysl a emoce ale zůstávají nedotčeny. Lidé s ALS se proto stále radují, smějí a fandí – jen už nemají možnost to projevit navenek.
Právě na tuto skutečnost upozorňuje kampaň Fandíme stejně, která propojuje sportovní svět s pomocí lidem, jež čelí jedné z nejtěžších diagnóz. Jejím cílem je nejen upozornit na problémy pacientů, ale především společně s kluby a fanoušky vybrat prostředky na zajištění lepší péče a pomůcek.
Kampaň ve prospěch spolku ALSA iniciovala společnost Fortuna ve spolupráci s fotbalovou reprezentací, Českým hokejem a elitními českými kluby napříč republikou – fotbalovou Slavií, Baníkem Ostrava, Bohemians Praha 1905 a extraligovou Spartou, hokejovými kluby Motor České Budějovice a Bílí Tygři Liberec, a také s nejvyšší fotbalovou soutěží žen.
„Jsem rád, že díky kampani Fandíme stejně můžeme posunout naši podporu spolku ALSA na novou úroveň. K projektu se prakticky okamžitě připojili všichni naši partneři, kluby i jednotlivci, za což jim patří velký dík. Ještě větší poděkování ale náleží lidem v samotném spolku, kteří často nezištně odvádí skvělou a nenahraditelnou práci. Nové ALSA centrum, které dramaticky zvýší komfort a kvalitu služeb pro pacienty, je cíl, o který musíme usilovat,“ říká Milan Raška, marketingový ředitel Fortuny.
Fortuna a příběh spolupráce
Za kampaní stojí dlouhodobé partnerství mezi spolkem ALSA a společností Fortuna. Ta je generálním partnerem ALSA od roku 2019 a kromě finanční podpory se podílí i na propagaci spolku.
Počátek partnerství má zajímavý lidský příběh. Bývalý masér české fotbalové a futsalové reprezentace Vladimír Mikuláš, který s nemocí sám bojuje, ale tou dobou to na něm doposud nebylo vidět, se kdysi setkal s ředitelem Fortuny. Krátký rozhovor tehdy vedl k doporučení na ALSU – a brzy poté se Fortuna stala jejím generálním partnerem.
FORTUNA GAME a.s.
Nové zázemí pro ALSA
Spolek ALSA, jediná organizace v Česku specializující se na pomoc pacientům s ALS, dnes sídlí v Praze 2. Stávající prostory už ale nestačí. Chybí ambulance, terapeutické místnosti i tělocvična, budova navíc nesplňuje podmínky pro akreditaci zdravotnického zařízení.
Proto ALSA hledá nové zázemí, které umožní rozvíjet komplexní péči – jedinou formu pomoci, která prokazatelně zlepšuje kvalitu i délku života pacientů. Nové prostory mají nabídnout také školící místnost, sklad pro půjčovnu pomůcek a administrativní část.
Technologie, které vracejí hlas
Dalším cílem kampaně je rozšíření půjčovny komunikačních pomůcek. Největší nedostatek panuje u zařízení, která pacientům umožňují komunikovat prostřednictvím pohybu očí.
Jak mohou pomoci fanoušci
Do sbírky se zapojí i sportovní fanoušci. Na vybraných zápasech české fotbalové reprezentace, hokejové a fotbalové ligy i ligy žen se objeví QR kódy, přes které mohou fanoušci přímo přispět.
Kampaň propojuje kluby, hráče i fanoušky v jeden cíl – ukázat, že sport má sílu pomáhat. Fandíme stejně, jen každý trochu jinak.
Spojení sportu a solidarity
ALS bere lidem možnost vyjádřit své pocity. Kampaň Fandíme stejně ukazuje, že jejich hlas nezmizel – jen potřebuje podporu okolí. Sport, fanoušci i technologie mohou pomoci vrátit pacientům s ALS důstojnost i možnost komunikovat se světem.