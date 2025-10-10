Extraliga v plném proudu a blíží se i start NHL
Hokejové radovánky nabírají na intenzitě. Nejsledovanější soutěže v Česku jsou nepochybně Extraliga a NHL. První ze jmenovaných už svou sezonu odstartovala. Ta druhá je aktuálně v přípravné fázi a její hlavní část započne už velice brzy. Jak se nejvyšší tuzemská hokejová liga rozjela, a co naopak čekat od nadcházejícího ročníku zámořské NHL? Nejen na to se podíváme v následujících řádcích. I letos to rozhodně bude stát za to.
Pojďme nejprve na české hokejové stadiony. Máme za sebou několik úvodních kol, které provází zajímavý fenomén – neuvěřitelná vyrovnanost tabulky. Zatímco běžně se po obdobné porci zápasů vytváří vyšší bodové rozdíly. Letos tomu je malinko jinak. Lídr tabulky má na desátý celek jen velice tenký náskok. Pořadí se tak dynamicky mění každým kolem.
Všichni klopýtají
Zatímco loňská sezona Extraligy se nesla v duchu, že každý chvilku tahal pilku, letošní úvod je ve znamení bodových ztrát u každého klubu. Sparta, která bývá pravidelně v základní části dominantním celkem, svou formu zatím nenachází. Také loňský vítěz titulu Kometa Brno si sice hoví na špičce tabulky, ale už si připsal několik bolestivých ztrát a nahoře se drží jen díky klopýtání ostatních.
Kdo je favoritem?
Kdo je tedy opravdovým favoritem? Extraliga nám zatím příliš nenapověděla. Sázková kancelář Fortuna favorizuje čtveřici Pardubice, Sparta, Třinec a Kometa Brno na vítězství v základní části. Nicméně kurzy se stále spíše odvíjejí od předsezónního chování na přestupovém trhu, rozpočtu a proklamovaných ambic. Najít nějaký návod pro určení vítěze základní části nebo dokonce play-off je složité. Daleko jednodušší je predikovat výsledky aktuálních zápasů, na které kurzy Fortuna vypisuje.
NHL
V říjnu odstartuje také nejslavnější hokejová liga na světě. Extraliga nám trochu napovídá, že sázky na vítěze jednotlivých divizí a konferencí NHL či zisk Stanley Cupu je v počátku sezony složité určovat. I zde se vyplatí pozorně sledovat a analyzovat jednotlivé zápasy a samozřejmě fandit českým hráčům. Pro každý zápas je tu pořádná porce kurzových nabídek. Nebudou chybět ani Live sázky pro správný noční adrenalin.
