Pelta v pátek nastoupí do vězení, sdělil advokát. Verdikt k dovolání nejdřív po víkendu
Někdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta, který byl odsouzen v kauze sportovních dotací, by měl v pátek nastoupit do pankrácké věznice. České televizi to sdělil Peltův advokát Bronislav Šerák. Pelta byl odsouzen na 5,5 roku vězení, v pondělí mu soud odložil termín nástupu k výkonu trestu, důvodem byly jeho zdravotní problémy.
Společně s Peltou byla v kauze odsouzená také bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová. Dvojice ovlivnila v roce 2017 přidělení peněz ministerstva školství 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta podle vyšetřování předložil Kratochvílové seznam žádostí, které preferoval.
Kratochvílová nastoupila do brněnského vězení v pondělí, ve čtvrtek jí Nejvyšší soud (NS) přerušil výkon trestu, nyní je znovu na svobodě. Dovolání podal i Pelta, podnět zatím není přidělený konkrétnímu senátu, je tedy nepravděpodobné, že by jakékoliv rozhodnutí padlo dřív než po víkendu. ČTK to sdělil vedoucí oddělení styku s veřejností NS Václav Vlček.
Zásah NS v případě Kratochvílové byl reakcí na složitou procesní situaci. Zatím totiž NS nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířila Kratochvílová do vězení. Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, včetně rozsudku, který je podkladem pro výkon trestu.
V případě Pelty je procesní situace obdobná, avšak Vlček nechtěl žádným způsobem předjímat budoucí rozhodování NS.