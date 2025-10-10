Trenér Hašek zůstává, odlétá s reprezentací na Faerské ostrovy. Potom se uvidí...

Předplatné

Do baráže asi s Haškem, chybí kreativita ve středu. Krejčí obstál, proč ale nehrál Karabec? • Zdroj: isport.cz
Michal Kvasnica
Kvalifikace MS fotbal 2026
Měl to u lidí z Výkonného výboru FAČR nahnuté – a pořád má. Pokud by se s Chorvatskem prohrálo, pravděpodobně by v realizačním týmu reprezentace došlo k zásadním změnám už v pátek. Nicméně teď je resumé takové, že trenér Ivan Hašek podle informací iSportu zůstává a odlétá s mužstvem na Faerské ostrovy. Po nedělním utkání nicméně může být zase vše jinak, pevnou pozici rozhodně nemá.

Ty informace kolovaly fotbalovým světem, někteří členové Výkonného výboru FAČR se tím ani netajili. Kdyby Češi s Chorvatskem padli, Ivan Hašek by byl zřejmě odvolán. Řešilo se to před měsícem, řeší se to stále. Bezgólová plichta a krátká doba do nedělního utkání na Faerských ostrovech nicméně aktuálně rozhodly o tom, že Hašek zůstává koučem národního týmu.

Hašek dnes s reprezentací v 11 hodin odlétá z pražského terminálu 3 do Vágaru, odkud se mužstvo přesune do hlavního města Tórshavnu, kde v neděli od 18 hodin odehraje předposlední zápas kvalifikace o mistrovství světa. Zbytek výpravy FAČR na Faerské ostrovy zamíří v sobotu.

Patrně hned v pondělí zasedne generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd s vedením asociace a bude řešit Haškovu budoucnost. Není vyloučeno ani to, že realizační tým skončí i v případě vítězství. Za měsíc hrají Češi proti San Marinu a Gibraltaru, pak už se mohou připravovat na březnovou baráž. Nový trenér by tak měl na klíčovou bitvu o mundial čas, i takhle šéfové přemýšlejí.

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026, skupina L

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko541017:113
2Česko641111:613
3Faerské ostrovy63038:59
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar50052:170

