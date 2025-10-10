Kapitán obrany. SRDCAŘEM byl při bezgólové bitvě s Chorvatskem Krejčí
Po fiasku v Osijeku (1:5) přišla důležitá reakce. Domácí zápas s Chorvatskem zvládli Češi o poznání lépe, získali bod, který se může hodit, a proti favoritovi odešli bez inkasovaného gólu. Právě zlepšená defenziva se odrazila i na hodnocení PENNY INDEXU, který tradičně vyzdvihuje největší srdcaře české reprezentace. Tentokrát v něm kraloval stoper Ladislav Krejčí.
Levonohý obránce po přestupu do Wolverhamptonu ukazuje dobrou formu a z klubu si ji znovu přenesl i do reprezentace. Opět tak potvrdil, že patří k lídrům národního týmu a vedle známkování deníku Sport ovládl také statistické srovnání PENNY INDEXU, který hodnotí hráče na základě několika defenzivních i ofenzivních metrik.
V obraně působil dominantně a vyhrál šest osobních soubojů – druhý nejvyšší počet z celého týmu. Neztrácel se ani v klíčových situacích po ztrátě míče, kde si připsal hned čtyři úspěšné zisky, a navíc zaznamenal i nejvíce úspěšných skluzů ze všech českých hráčů. Dohromady tak nasčítal v PENNY INDEXU 79,4 bodu, což ho vyneslo na první místo mezi českými srdcaři.
Druhé místo obsadil záložník Pavel Šulc (75,1), který patřil k nejaktivnějším hráčům na hřišti a snažil se narušovat chorvatskou rozehrávku. Zapsal jednu ze dvou českých střel na branku a svou energičností držel tempo v náročném středu pole.
Třetí skončil Lukáš Provod s hodnocením 72,3 bodu. Byl nejaktivnějším českým střelcem a hned třikrát se pokusil o zakončení. Jednu z jeho střel musel likvidovat až brankář soupeře a směrem dopředu patřil tahoun Slavie k nebezpečnějším českým hráčům.
Do první pětky se dostali také Martin Vitík (68,0) a Tomáš Chorý (64,2). Mladý stoper Boloni si vedle Krejčího počínal velmi dobře a zapsal nejvyšší počet vyhraných soubojů ze všech českých hráčů (7).
V dlouhodobém pořadí žebříčku, který hodnotí výkony napříč celou kvalifikací o mistrovství světa 2026, se na čele nic nemění. Na prvním místě zůstává kapitán Tomáš Souček, který si díky stabilním výkonům drží průměrný bodový zisk PENNY INDEXU 70,5 bodu. Za ním následují Lukáš Červ, Patrik Schick, Ladislav Krejčí a Lukáš Provod.
Co je Penny Index?
Deník Sport a web iSport hledá společně s partnerem české reprezentace Penny největšího českého srdcaře. Ten se vybírá na základě statistik jako je nejvíce získaných balonů, vyhraných soubojů, ale i střel na bránu, asistencí nebo gólů. Defenzivní akce tvoří 60 procent hodnocení, ofenzivní pak 40 procent.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0