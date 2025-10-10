Předplatné

Byli jsme pomalí a předvídatelní, píší v Chorvatsku. Rutinní bod, postup na 99,7 procent

Do baráže asi s Haškem, chybí kreativita ve středu. Krejčí obstál, proč ale nehrál Karabec? • Zdroj: isport.cz
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Chorvatský tisk po kvalifikačním utkání v Praze chválí svou fotbalovou reprezentaci za zisk bodu, který s velkou pravděpodobností bude stačit k přímému postupu na mistrovství světa. Podle médií nebyl český tým kromě aktivního nástupu do utkání příliš nebezpečný a Zlatko Dalič mohl remízou 0:0 oslavit 100. zápas v roli hlavního trenéra chorvatské reprezentace.

Bronzový tým posledního světového šampionátu udržel o skóre první místo ve skupině L a oproti českému týmu má navíc zápas k dobru.

„Daličovi svěřenci udělali významný krok směrem k šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku,“ napsal Večernji list. „Dalič mohl nakonec svou stovku oslavit s velkou pravděpodobností dalším postupem na velký turnaj. Krok zpět je to pouze v boji o nasazení v prvním koši pro mistrovství světa,“ podotkl list Sportske Novosti.

Ve čtvrtek večer nebylo v pražském Edenu k vidění příliš gólových šancí. „Domácí vstoupili do zápasu agresivně a s velkou energií, v úvodních minutách byli lepším týmem. Na druhou stranu nenadělali soupeři větší problémy,“ napsal Večernji list.

„Po většinu utkání jsme byli pomalí a předvídatelní, Češi toho ale nedokázali využít k ohrožení brány. Chorvati si došli pro rutinní bod, který je přiblížil dalšímu mistrovství světa,“ přidal Sportske Novosti.

Přímo na šampionát projdou jen vítězové kvalifikačních skupin, celky na druhých místech absolvují play off. Chorvatsko čekají domácí duely s outsidery skupiny Gibraltarem a Faerskými ostrovy a v posledním kole nastoupí v Černé Hoře.

„Podle počítačových simulací je nyní pravděpodobnost přímého postupu na šampionát 99,7 procenta. Chorvatsko si na MS takřka jistě zahraje, pokud zvládne oba domácí zápasy,“ napsal server Index.hr.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko541017:113
2Česko641111:613
3Faerské ostrovy63038:59
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar50052:170

