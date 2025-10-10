Přestupy v extralize ONLINE: Kladno doplňuje obranu, Rytířům vypomůže Rulíkův syn
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 10. října 2025
V Kladně krátkodobě doplňují obranné řady. Rytířům vypomůže zadák Adam Rulík, který přichází na hostování z Karlových Varů. Osmadvacetiletý rodák z Ostrova, jehož otcem je trenér hokejové reprezentace Radim Rulík, bude u Středočechů působit do 2. listopadu.
Zprávy ze dne 9. října 2025
Finský brankář Niclas Westerholm po měsíci končí v extraligové Mladé Boleslavi. Osmadvacetiletý gólman přišel k Bruslařům před startem soutěže na krátkodobou výpomoc, aby nahradil zraněného Vojtěcha Mokryho. Ten už je nyní fit a v pátek bude na soupisce týmu pro utkání 13. kola extraligy proti Hradci Králové.
Úřadující mistr rozšiřuje ofenzivní řady. Kometu Brno posiluje kanadský útočník Brendan O´Donnell, který poslední čtyři roky hrál v Německu za Düsseldorf. Třiatřicetiletý rodák z Winnipegu ovšem Česko dobře zná. Před více než pěti lety nastupoval za Kladno.
Zprávy ze dne 1. října 2025
Kladno vítá posilu. Do brankoviště přichází Švéd Oscar Dansk. Jednatřicetiletý rodák ze Stockholmu má zkušenosti ze zámořské NHL, kde svůj um ukazoval v dresu Las Vegas Golden Knights. Naposledy chytal na farmě Anaheim Ducks, a to tedy v San Diego Gulls. „Věříme, že jeho příchod nám pomůže. Má za sebou kvalitní zápasy v AHL a jsme přesvědčeni, že v Kladně na tyto výkony dokáže navázat,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec.
Zprávy ze dne 29. září 2025
V Mladé Boleslavi vítají zvučnou posilu. Bruslaře v průběhu extraligové sezony posiluje lotyšský útočník Miks Indrašis (35). Zkušený reprezentant, který hrával v KHL, Švýcarsku, Německu či naposledy ve Švédsku, se s Bruslaři dohodl na smlouvě do konce sezony. Středočeši příchodem rodáka z Rigy reagují také na rozsáhlou marodku, na které stále zůstávají například kapitán Adam Jánošík či švédský forvard Carl Berglund.
Výměna na trase Sparta - Kladno. Do pražského celku na měsíční hostování míří Ondřej Blaha, k Rytířům se stejnou formou stěhuje útočník Kryštof Hrabík.
Zprávy ze dne 25. září 2025
Hradec Králové posílil finský obránce Tommi Kivistö. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství světa podepsal na východě Čech smlouvu do konce roku s opcí do konce sezony. V Mountfieldu naopak nebude pokračovat obránce Lukáš Kovář, jehož krátkodobá smlouva skončila. Mountfield o tom informoval na klubovém webu.
Plzeň posílí finský obránce Ville Lajunen. Sedmatřicetiletý hráč, jehož mladší bratr Jani působí ve Spartě, podepsal na západě Čech smlouvu do konce sezony.
Zprávy ze dne 15. září 2025
Obránce Michal Hrádek odchází na hostování z Pardubic do Olomouce, kde bude působit zatím do 8. prosince. „V současné chvíli nemáme v našich obranných řadách volné místo, proto Michala uvolňujeme na hostování do Olomouce, kde by měl dostat potřebný herní prostor v extralize,“ uvedl sportovní manažer Dynama Petr Sýkora.
Zprávy ze dne 11. září 2025
Kladno posílí třiadvacetiletý kanadský útočník Tristen Robins, kterého čeká první evropské angažmá. Rytíři informovali i příchodu hráče, který má na kontě tři starty v NHL v dresu San Jose v sezoně 2022/23, na svém webu. „Tristen je univerzální útočník, od něhož si slibujeme posílení hry dopředu i dozadu. Vstupuje do ideálního hokejového věku a je hladový předvést své schopnosti,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec o šestnácté posile pro tuto sezonu.
Zprávy ze dne 9. září 2025
Útočník Ondřej Rohlík utrpěl blíže nespecifikované zranění v horní polovině těla, čeká ho operace a bude několik měsíců chybět v sestavě Plzně. Západočeši o tom krátce před startem soutěže informovali na klubovém webu. „Ondru příští týden s největší pravděpodobností čeká operační zákrok. S politováním musíme oznámit, že do konce kalendářního roku 2025 už do hry nezasáhne,“ uvedl generální manažer klubu Martin Straka.
Zprávy ze dne 8. září 2025
Švédský Färjestad posílil obránce Ronald Knot (31), s klubem podepsal smlouvu na sedm týdnů. Nahradí zraněného Magnuse Nygrena, který možná podstoupí operaci po zranění v přípravném zápase. „V naší současné situaci je příchod zkušeného hráče ideálním řešením,“ uvedl sportovní ředitel klubu Rickard Wallin. Účastník ZOH 2022 a MS 2023 naposledy působil ve finském IFK Helsinky. V české extralize hrál za Slavii, Mladou Boleslav, Chomutov a Liberec. V létě trénoval 193 cm vysoký pravák v Kladně, jednu dobu se mluvilo rovněž o zájmu Sparty, ale dal přednost zahraničí.
Mladá Boleslav vyřešila problém v brankovišti. K její smůle se zranil brankář Vojtěch Mokry, jenž do týmu přišel na jaře a bude chybět několik týdnů. Do kádru Bruslařů tak vedení zlákalo Fina Niclase Westerholma, který má ve statistikách zapsáno přes dvě stě startů v Liize a nastupoval za SaiPu Lappeenranta a Kärpät Oulu. „Věříme, že nám maximálně pomůže, koneckonců je to šance i pro něj,“ říká na jeho adresu sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Zprávy ze dne 6. září 2025
V rámci sobotního zápasu Ligy mistrů proti Frölundě nastoupil za Spartu mistr světa z roku 2010 Jakub Klepiš! Už jednačtyřicetiletý útočník absolvoval po konci v extraligové Plzni letní přípravu s několika starty v Litoměřicích, které jsou partnerským klubem Pražanů z první ligy. Zda by mohlo jít o dlouhodobější přesun ofenzivního veterána do Sparty, zatím není jasné.
Zprávy ze dne 4. září 2025
Finský útočník Julius Junttila nakonec nebude hrát extraligu za Kladno. Bývalý útočník Mladé Boleslavi strávil s Rytíři deset dnů přípravy, ale smlouvu si v klubu nevybojoval, o čemž Kladno informuje na webu. Junttila patřil v minulé sezoně mezi opory Mladé Boleslavi. V kladenském dresu odehrál i oba přípravné zápasy ve Švýcarsku. „Po důkladném zvážení se sportovní vedení Rytířů rozhodlo čtyřiatřicetiletému forvardovi nový kontrakt nenabídnout,“ uvedl klub s tím, že před startem extraligy nadále intenzivně pracuje na posílení kádru. Během léta už do něj po změně majitele přivedl řadu nových hráčů.
Zprávy ze dne 25. srpna 2025
Na sever Čech se znovu přesouvá americký útočník Jasper Weatherby. V kádru Bílých Tygrů už působil v minulém ročníku, kdy zaznamenal v patnácti utkáních čtyři góly, ke kterým přidal pět asistencí. Pod Ještěd tehdy zavítal na hostování z Pardubic, nyní v Liberci podepsal kontrakt do konce sezony.
Budou za Kladno v příští sezoně hrát dva Finové? Vedení Rytířů před novým ročníkem přivádí na zkoušku zkušeného útočníka Julia Junttilu. Čtyřiatřicetiletý rodák z Oulu v minulé sezoně oblékal dres Mladé Boleslavi, ve kterém si připsal 28 kanadských bodů za 10 gólů a 18 asistencí. V play off se ještě třikrát trefil a sedmkrát nahrával. Středočeši Junttilovým příchodem reagují na marodku během přípravy. Není ovšem vyloučeno, že trojnásobný finský mistr doplní krajana Nika Ojamäkiho a stane se 16. klubovou posilou.
Zprávy ze dne 19. srpna 2025
Vedení Sparty před novou sezonou dotáhlo příchod šesté posily. Novou tváří Pražanů se stává důrazný útočník Adam Raška, který poslední čtyři roky bojoval o místo v NHL. „Moje největší přednost je být na ledě takový hajzl. Znepříjemnit soupeři hru a udělat prostor pro naše kluky, aby se jim hrálo lépe," uvedl třiadvacetiletý rodák z Kopřivnice pro klubový web. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. srpna 2025
Po roce v Česku míří William Reilly dál na východ. Kanadský obránce, který v minulé sezoně oblékal dres Českých Budějovic, přestupuje do ruské KHL. Bude hrát za čínský klub Šanghaj Dragons (bývalý Kunlun Red Star), který povede někdejší dlouholetý kouč NHL Gerard Gallant.
Zprávy ze dne 15. srpna 2025
Informace webu iSport se potvrdily. Vítkovice přivádí další zvučné jméno. Za Ostravany bude od nové sezony hrát obránce Jakub Zbořil, který předčasně skončil v Pardubicích, kde mu angažmá nevyšlo úplně podle představ. „Je to hráč, který umí zvládnout těžké momenty utkání. Věřím, že jeho kvalita pomůže týmu na ledě i mimo něj a rychle si získá srdce našich fanoušků,“ uvedl trenér Václav Varaďa pro klubový web. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. srpna 2025
Na začátku srpna nadále zůstává bez smlouvy. V bohaté kariéře by ovšem Jakub Klepiš mohl i po konci v Plzni nadále pokračovat v kariéře. Jednačtyřicetiletý útočník se momentálně připravuje s prvoligovými Litoměřicemi, za které by měl nastoupit do čtvrtečního přípravného zápasu se Spartou. „Neznamená to ale, že by bylo vše hotovo a Jakub s námi strávil celou sezonu. Rozhodnutí je nyní jen na něm, z našeho pohledu se jedná o velice platného hráče, který může týmu přinést obrovský přehled a kvalitu,“ uvedl předseda Stadionu Jan Fišera na adresu mistra světa z roku 2010 pro klubový web.
Zprávy ze dne 6. srpna 2025
V Karlových Varech si mohou mnout ruce. I v následující sezoně totiž bude oblékat dres Energie talentovaný útočník Vojtěch Čihař. Juniorský reprezentant, kterého si v letošním draftu NHL vybralo Los Angeles ve druhém kole z 59. místa, se chtěl dál rozvíjet v Tipsport extralize. A vedení Kings mu nijak nebránilo. „Byli jsme připraveni na obě varianty a respektovali bychom jakékoli jeho rozhodnutí. Vojta je pro nás klíčovým hráčem základní sestavy a už v minulé sezóně potvrdil svůj talent na nejvyšší úrovni,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Kalous pro klubový web.
Po mistrovské sezoně míří o patro níž. Tomáš Rachůnek se po konci v brněnské Kometě loučí také v Tipsport extralize. Zkušený útočník bude nově oblékat dres Dukly Jihlava v Maxa lize. Klub z Vysočiny, který se v novém ročníku dočká nové haly, získává cennou posilu ve snaze postoupit mezi elitu. „Tomáš je hráč, který ví, co obnáší těžké zápasy. Je to silná osobnost, která umí vzít zodpovědnost na sebe v rozhodujících momentech,“ uvedl jednatel Dukly Bedřich Ščerban pro klubový web.
Zprávy ze dne 4. srpna 2025
Novou posilou hokejové Olomouce se stává slovenský útočník Viliam Čacho, který v uplynulých dvou sezonách nastupoval za Třinec. V kádru Ocelářů by se do základní sestavy nevešel, zatímco na Hané se očekává, že prostoru dostane daleko víc. „Letními příchody se v útoku zvýšila konkurence. Vilo byl už v minulé sezoně na hraně sestavy, v play off nehrál. Je pořád mladý kluk, který hlavně potřebuje hrát a mít větší prostor. V Olomouci by ho měl dostat. Po vzájemné dohodě jsme se proto rozhodli Vila uvolnit. Přeju mu jen to nejlepší do další kariéry,“ hlásí sportovní ředitel Slezanů Jan Peterek.
Zprávy ze dne 1. srpna 2025
Velký příchod do Pardubic. Do nabitého týmu Dynama přichází Jakub Lauko ze zámoří, kde v minulé sezoně NHL hájil barvy Minnesoty a Bostonu. Pětadvacetiletý pražský rodák Lauko si v posledním ročníku NHL připsal za 56 zápasů pět branek a šest asistencí a z Minnesoty se vrátil do Bostonu, kde předtím hrával. Po vypršení smlouvy se však stal nechráněným volným hráčem.
Zprávy ze dne 30. července 2025
Adrien Bartovič podepsal svůj první profesionální kontrakt, dohodl se na dvouleté spolupráci s Libercem. Součástí smlouvy je i následná opce. Osmnáctiletý útočník naváže pod Ještědem na úspěšné působení otce Milana. Adrien právě v Liberci s hokejem začínal, před třemi lety se pak přesunul do Švédska, kde působil v mládežnických týmech Malmö. Jeho slibně rozjetou kariéru však přibrzdila nemoc, před rokem bojoval o život a musel podstoupit transplantaci jater. Do uplynulého ročníku proto vůbec nezasáhl.
„Víme, že to není ještě hotový hráč a budeme mu věnovat čas. Chceme ho rozvíjet a věřím, že zatlačí na hráče v naší základní sestavě,“ doplnil sportovní manažer Michal Birner na adresu českého mládežnického reprezentanta.
Zprávy ze dne 29. července 2025
Očekávané se stalo skutečností. Obránce Jakub Zbořil končí po jediné sezoně v týmu vicemistra z Pardubic. iSport o jeho nepravděpodobném setrvání již dřive informoval. V Dynamu vloni v říjnu podepsal víceletou smlouvu, ale klub na začátku ostré přípravy na nový ročník oznámil na svém webu, že na východě Čech pokračovat nebude. Osmadvacetiletý reprezentační bek opouští Pardubice s bilancí 46 extraligových startů včetně play off, ve kterých zaznamenal dva góly a sedmnáct asistencí.
Zprávy ze dne 27. července 2025
Zkušený obránce Jakub Jeřábek se vrací po devíti letech do mateřské Plzně. Poslední tři roky strávil v Třinci, s kterým získal dva mistrovské tituly. „Především je důležité říct, že Jakub je momentálně zdravý a fyzicky připravený. Věříme, že mu zdraví vydrží. Kuba je velmi zkušený obránce s přirozenými vůdčími schopnostmi. Počítáme s ním jako s jedním z lídrů kabiny. Jsme moc rádi, že jsme se s Kubou dohodli na jeho návratu do Plzně,“ řekl generální manažer klubu Martin Straka.
V průběhu minulého týdne se o tom v hokejovém zákulisí začalo spekulovat, zvěstem se však nedávala patřičná váha. Pak to přišlo. Peter Mueller měl zavolat, že se do Brna nevrátí. A v neděli přišlo oficiální razítko. Americký kanonýr po 18 letech profesionální kariéry zamával hokeji. Žádný další zápas, žádná další show v podání sedmatřicetiletého střelce s výjimečným darem skórovat. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 23. července 2025
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Pardubice před nadcházející sezonou oficiálně posiluje obránce John Ludvig. Rodák z Liberce s kanadským pasem, jehož otcem je současný skills kouč Východočechů Jan Ludvig, v posledních dvou sezonách oblékal v NHL dres Pittsburghu a Colorada. Fanouškům Dynama se představil ve videu na sociálních sítích. VÍCE čtěte ZDE>>>