Spor o Karabce, závislost na Součkovi a ignorovaný Bucha. Blíží se zahraniční trenér?
Nevyzpytatelný nedělní zápas na umělce na Faerských ostrovech, březnová baráž o postup na MS – a stále vrtkavá pozice Ivana Haška. To jsou aktuální kulisy české fotbalové reprezentace. „Myslím, že příchod zahraničního kouče v dohledné době je blízko. Kdo jiný by ho měl přivést než Pavel Nedvěd?“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica a Jonáš Bartoš v reprezentačním SPECIÁLU Ligy naruby.
Byl by Tomáš Souček platnější v jiném systému a s jiným parťákem?
Proč se stále zapomíná na Pavla Buchu, když z MLS přiletěl Ondřej Lingr?
A měl proti Chorvatsku nastoupit alespoň na pár minut Adam Karabec?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0