Spor o Karabce, závislost na Součkovi a ignorovaný Bucha. Blíží se zahraniční trenér?

Nevyzpytatelný nedělní zápas na umělce na Faerských ostrovech, březnová baráž o postup na MS – a stále vrtkavá pozice Ivana Haška. To jsou aktuální kulisy české fotbalové reprezentace. „Myslím, že příchod zahraničního kouče v dohledné době je blízko. Kdo jiný by ho měl přivést než Pavel Nedvěd?“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica a Jonáš Bartoš v reprezentačním SPECIÁLU Ligy naruby.

  • Byl by Tomáš Souček platnější v jiném systému a s jiným parťákem?

  • Proč se stále zapomíná na Pavla Buchu, když z MLS přiletěl Ondřej Lingr?

  • A měl proti Chorvatsku nastoupit alespoň na pár minut Adam Karabec?

SPECIÁL Ligy naruby si můžete pustit také na liganaruby.cz či na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko541017:113
2Česko641111:613
3Faerské ostrovy63038:59
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar50052:170

