Nová vlajková loď vivo X300: Mobilní fotografie na úrovni profi techniky
Moderní technologie mění pravidla hry a vivo přináší na český trh novinku, která nadchne nejen fanoušky špičkových fotek, ale i milovníky sportu. Řada vivo X300 startuje novou éru mobilní fotografie. Je ideální pro zachycení gólů, vítězných okamžiků i dynamických akcí a spojuje výkon, eleganci a kreativitu v jednom zařízení.
Vlajkovou lodí nové řady je vivo X300 Pro, které přináší komplexní modernizaci fotografického systému a nabízí 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO s pokročilým čipem Ultra-Sensing HPB. Díky stabilizaci CIPA 5,5 na úrovni gimbalu pořídíte ostré a stabilní snímky i v náročných podmínkách, proto je vivo x300 Pro ideální pro zachycení sportovních či koncertních scén.
vivo
Pro uživatele, kteří preferují kompaktnější rozměry, je k dispozici také vivo X300 s 200Mpx hlavním fotoaparátem ZEISS, jenž přináší profesionální kvalitu do ergonomického těla.
Pokud raději natáčíte, oceníte 4K video v Dolby Vision kvalitě. Díky režimu Stage Mode 2.0 navíc vivo X300 Pro dokáže automaticky sledovat pohyb – ideální pro sportovní akce a dynamické scény.
Výkon, který vás nezastaví
Uvnitř pracuje Dimensity 9500 v kombinaci se zobrazovacím čipem V3+, což znamená dvoučipovou integraci pro špičkové zpracování obrazu i systémové operace.
vivo
Nový systém OriginOS zajišťuje plynulý chod, intuitivní prostředí a pokročilé AI funkce pro snadnější každodenní používání.
Řada X300 využívá bateriový systém BlueVolt s kapacitou 5 440 mAh u modelu Pro a 5 360 mAh u modelu X300, který podporuje 90W FlashCharge i bezdrátové nabíjení. Díky chytré regulaci teploty zvládne telefon i náročné používání při dlouhém focení nebo nahrávání videa. To je ideální, například když se chystáte na další zápas.
vivo
Odolnost a styl
Na tribuně vás nezaskočí déšť ani prach – vivo X300 Pro splňuje přísné normy IP68 a IP69, takže zvládne i náročné podmínky sportovních akcí. Zadní strana využívá povrchovou úpravu Coral Velvet Glass, která je nejen příjemná na dotek, ale také odolná proti otiskům prstů a dodává telefonu luxusní vzhled.
Přední stranu tvoří 6,78palcový AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, který zajišťuje dokonale plynulý obraz. Technologie ZEISS Master Color garantuje věrné podání barev i na ostrém slunci, takže sledování výsledků nebo focení momentek je vždy komfortní. Díky 2160Hz PWM Dimming je displej šetrný k očím i při dlouhém sledování zápasu nebo procházení fotek po večerním utkání.
Cena, dostupnost a dárky navíc:
vivo X300 Pro je dostupný od 30. října v barvách Dune Brown a Phantom Black, vivo X300 pak v odstínu Halo Pink. vivo X300 Pro má doporučenou maloobchodní cenu 34 999 Kč, v rámci úvodní akce však lze s promo kódem získat slevu a dárky v celkové hodnotě až 16 597 Kč. Konkrétně se jedná o:
slevu 3 000 Kč,
výkupní bonus 3 000 Kč za starý telefon,
50% slevu na vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit (původní cena 9 999 Kč; po slevě 4 999 Kč),
vivo Grip Kit se zabudovanou baterií a odolným krytem v hodnotě 4 999 Kč,
rychlou nabíječku 90W Flash Charger v hodnotě 599 Kč.
vivo X300 je v prodeji za 26 999 Kč, s promo kódem však vyjde na 24 999 Kč.
Zákazníci navíc získají dárky v hodnotě 3 498 Kč (i se slevou je to pak 5 498 Kč):
výkupní bonus za starý telefon 2 000 Kč,
bezdrátová sluchátka vivo TWS 2e,
nabíječku 90W Flash Charger.
Pro oba modely je součástí zaváděcí nabídky i prodloužená, tříletá záruka (2+1 rok) a 5letá záruka na baterii. Úvodní promo akce platí od 30. října do 30. listopadu 2025 nebo do vyprodání zásob.