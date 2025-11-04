Další tenisová bitva pohlaví potvrzena. Sabalenková půjde nakopat zadek Kyrgiosovi
Neškodná show, či hazard s pověstí ženského tenisu? Obojí může být výsledkem dalšího souboje pohlaví, jehož protagonisty budou 28. prosince v Dubaji dámská světová jednička Aryna Sabalenková a australský potížista Nick Kyrgios, momentálně až 652. hráč žebříčku.
Tenisových exhibicí mezi mužem a ženou proběhlo napříč časem mnoho, jen tři dřívější ale byly velkolepě promovány jako souboj pohlaví. Naposledy se v roce 1992 v Las Vegas utkala pětatřicetiletá Martina Navrátilová s o pět let starším Jimmym Connorsem. V utkání, kdy hrála na kurt zvětšený o polovinu deblového dvorce a Connors měl k dispozici jen jedno podání, padla 5:7, 2:6.
Pořadatelé zatím nezveřejnili, zda bude mít také Sabalenková pravidlové zvýhodnění oproti muži. Stejně tak nejsou známy finanční podmínky, za kterých oba nastoupí. Utkání však organizuje agentura Evolve, která Australana i Bělorusku zastupuje. Střelkyně Sabalenková ani příliš nehloubá nad možným společenským přesahem zápasu. „Pokud vyhraju, bude to pro ženský tenis dobrá věc. A já opravdu věřím, že to zvládnu. Udělám všechno, abych Nickovi nakopala zadek,“ prohlásila již během US Open, kdy se možnost zápasu poprvé diskutovala.
Kyrgios, finalista Wimbledonu z roku 2022, odehrál za poslední tři sezony pouhých šest zápasů s bilancí 1:5. V září 2023 podstoupil složitou operaci pravého zápěstí, problémy ho však zcela neopustily a naposledy se představil letos v březnu v Miami. I tak nepochybuje, že jasně demonstruje fyzickou nadřazenost tenistů nad tenistkami. „Ona mě neporazí. Ani nevím, jestli budu muset hrát na sto procent. Viděl bych to tak na 6:2. Vždyť holky nezvládnou zreturnovat náš servis,“ chvástal se při vystoupení v podcastu Alexandra Bublika.
Kyrgiosovo nadání udělat na kurtu show je nezpochybnitelné, v minulosti ale také stanul před soudem za napadení expřítelkyně Chiary Passariové, kterou v roce 2021 při roztržce hodil na chodník, když mu bránila odjet vozem. Soud jeho chování označil za akt „hlouposti či frustrace“, ale obvinění zamítl. V minulosti měl Australan taktéž problémy, když na sociálních sítích sdílel post Andrewa Tatea, influencera známého sexistickými výroky, který je stíhán za obchod s lidmi, znásilnění a organizovaný zločin.
Duel Sabalenkové s Kyrgiosem bude v povánoční době dobrým zdrojem příjmů pro oba a neaspiruje na nic víc. Na rozdíl od nejznámější bitvy pohlaví z roku 1973, kdy Billie Jean Kingová zdolala pětapadesátiletého Bobbyho Riggse 6:4, 6:3, 6:3 a pomohla tak otevřít bránu k emancipaci ženského tenisu.
Bitvy pohlaví v tenise
- 1973 | Bobby Riggs (USA) - Margaret Courtová (Aus.) 6:2, 6:1
- 1973 | Billie Jean Kingová (USA) - Bobby Riggs (USA) 6:4, 6:3, 6:3
- 1992 | Jimmy Connors (USA) - Martina Navrátilová (USA) 7:5, 6:2