Čtvrtá budějovická výhra, slavil JEDEN fanoušek. Hrozí odchod klíčového muže i opor z kádru
Budějovické Dynamo zažívá na hřišti konečně lepší časy. Jihočeský celek oslavil čtvrté vítězství ve druhé lize po sobě, v Pardubicích smetl Chrudim vysoko 4:0. Pod portugalským trenérským štábem mužstvo šlape a začíná dělat radost i svým příznivcům. V pondělní dohrávce tým podporoval v sektoru hostí v pardubickém azylu jeden skalní fanoušek, se kterým si tým při oslavách vysoké výhry udělal také společnou fotku. Zároveň ale Dynamu hrozí odchod jednoho z klíčových mužů v klubu a smlouvy v létě končí důležitým hráčům.
Dynamo v Pardubicích, kde své zápasy hraje Chrudim, odehrálo výbornou partii. Po dvou zásazích Antonína Vaníčka z první půle navýšili skóre po přestávce ještě Olamilekan Adams a kapitán Jiří Skalák. Čtvrtá výhra v sezoně značí sportovně výborné období klubu, který po hrůzné sestupové sezoně bojuje o nastartování ve druhé lize.
„Důležitá výhra proti těžkému soupeři. Tým jako celek pracoval velmi dobře. Udrželi jsme vysokou intenzitu po celých devadesát minut a vytvořili si své šance. Už počtvrté jsme neinkasovali gól, což nám dodává ještě větší sebevědomí do dalšího utkání. Díky celému týmu,“ chválil v hodnocení pro klubový web portugalský kouč Pedro Resende.
Mizerný výsledek navíc na straně domácích odnesl realizační tým. Chrudim propustila hlavního trenéra Petra Papouška s trenérem brankářů Petrem Vaškem. V posledním podzimním utkání proti Prostějovu povede mužstvo Marek Kulič s asistentem Radkem Šprtou a sportovním manažerem Tomášem Linhartem.
Na zápas do Pardubic dorazil do hostujícího sektoru jeden budějovický fanoušek, který byl v tristní návštěvě (oficiálně 250 diváků, reálně jich na stadionu mohlo být ještě méně) slyšet přes celé hřiště.
Celý tým Dynama mu po úspěšném vystoupení nezapomněl poděkovat. „Pravidelně chodí i na domácí zápasy. Udělali jsme si s ním fotku, kluci mu dali dres, podali mu ruku a prohodili s ním pár slov. Měl obrovský zážitek, moc mu děkujeme,“ sdělil Sportu mluvčí klubu Adam Černý.
Smlouvy končí klíčovým hráčům, přetáhne rival Táborského?
Budějovický celek najel na vítěznou vlnu, ve vyrovnané tabulce mu patří desátá příčka, pouze s tříbodovou ztrátou na aktuálně páté slávistické béčko. Mužstvo se pod vedením portugalských trenérů konsolidovalo, výborně chytá talentovaný gólman Colin Andrew, směrem dopředu mužstvo táhne rychlostní typ Vaníček.
Aktuálně je sestava tvořena přibližně z poloviny domácími hráči a doplněná zajímavými cizinci – uprostřed hřiště se chytil skotský záložník Josh Adam (21), který prošel akademií Manchesteru City, z domácích hráčů podává stabilně dobré výkony obránce Brabec, záložníci Krch s Hubínkem, góly střílí i zkušený lídr Skalák.
Ne všechno je ale v budějovické organizaci růžové. Server infotbal přišel s informací, že konkurenční Táborsko láká na pozici výkonného ředitele po Martinu Vozábalovi (odchází do Plzně) současného manažera A týmu Iva Táborského. Jednoho z klíčových lidí v klubu řízeným britskou podnikatelkou Nnekou Ede. Podle zdrojů Sportu by mohl Táborský změnit zaměstnavatele na začátku nového roku.
Zároveň po sezoně končí smlouvy několika důležitým hráčům, mimo jiné mladým odchovancům Brabcovi a především gólmanovi z české jednadvacítky Andrewovi, jenž netají přání vyzkoušet si od nové sezony angažmá v první lize.
Během dlouhé zimní pauzy se ukáže, kam klub pod zahraniční majitelkou bude dál směřovat a zda se podaří udržet sportovní formu, která šla během podzimu výrazně nahoru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2
Táborsko
|15
|10
|3
|2
|33:14
|33
|3
Artis
|14
|8
|3
|3
|24:14
|27
|4
Opava
|14
|6
|7
|1
|23:12
|25
|5
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|6
Žižkov
|15
|7
|2
|6
|19:25
|23
|7
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|8
Baník B
|15
|6
|3
|6
|24:23
|21
|9
Příbram
|15
|6
|3
|6
|14:21
|21
|10
Č. Budějovice
|15
|6
|2
|7
|17:22
|20
|11
Jihlava
|15
|4
|4
|7
|17:18
|16
|12
Prostějov
|15
|4
|3
|8
|15:21
|15
|13
Chrudim
|15
|3
|6
|6
|17:30
|15
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|15
|2
|4
|9
|15:21
|10
|16
Kroměříž
|15
|3
|1
|11
|13:30
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup