Ve dvou se to lépe táhne i ve sportu. Hledáte parťáka? Zapomeňte na Tinder

Základem kvalitního partnerského vztahu je láska (a to i při pohledu na partnera právě mlsajícího vlastní nehty), porozumění (všem jeho ostatním zlozvykům) a tolerance (těch zlozvyků, jimž už porozumět nedokážeme), to vše prováděno při smyslech i v šílenství, v hubenosti i v tloušťce.

A samozřejmě ještě schopnost si vzájemně podržet vlasy nad mísou, zatímco do ní soustředěně zvracíte. Sportovní partnerství se tomuto klasickému podobá víc než do puntíku a ještě musí vydržet tlak hraničních okolností. Najít svého buddyho, svou spřízněnou tenisku, je proto úkol těžší než najít osudovou lásku.

V dnešní otevřené společnosti, kdy koexistují nekonečné variace vztahů mezi lidmi včetně singles, migles a polyamorů, takže si páry stejného pohlaví mohou konečně připadat nudně normální, je fenomén „sportovních buddies“ třešničkou na vztahovém dortu. O co že se jedná?

Nemálo lidí holduje běhu či jiné sportovní disciplíně, nicméně k této činnosti občas potřebuje sparing partnera. Ať už se nechce nudit na dlouhých tréninkových kilometrech nebo shání adekvátní doprovod na závody typu B7, LH24 nebo Koloběh, časem mu vyvstane potřeba bytosti, která s ním nebude sdílet ani tak lože či kuchyňský stůl, jako spíše adrenalin a propocená trika. A taky platíčko brufenů.

Leckdo ovšem takto postiženého člověka za zákonitého partnera nepojal. Buddy byl dříve znám jako parťák při potápění nebo armádních hrátkách, a to jako člověk, se kterým si navzájem zkontrolujete úplnost výstroje (takzvaný debility-check). Mezi běžci si můžete leda tak zkontrolovat dobře zavázané tkaničky, takže se funkce správného buddyho posunula směrem k podpoře a vzájemné vysoké toleranci při popouštění uzdě osobním šílenostem všemožného druhu.

Sport je most mezi dvěma lidmi

Během X hodin trvajícího závodu umí být těsně pod anaerobním prahem trošku nuda, takže mít společnost někoho, kdo na vás za "á" mluví, a za "bé" nekecá úplné blbosti, vysoce povzbuzující faktor. Při troše romantického naladění se dokonce dá říci, že to často rozhoduje o tom, zda závod dokončíte. Protože v místě, kde byste v přítomnosti jen sebe ve své hlavě, svoje tělo ukecali, že dál už to prostě nejde, nastoupí do práce váš parťák.

Ten se momentálně na křivce krize pohupuje na opačném konci sinusoidy, takže vás spolehlivě ukecá, abyste pokračovali aspoň tamhle za tu zatáčku. A za tu další. A na další občerstvovačku. A když už jsi tak šikovnej, tak to dojdem až do cíle. Stejně to nejdem na vítězství, ale jen tréninkově. Ale když už tak hezky chytáš rytmus, tak přidej, zatím držíme třetí flek, jo?

Genderové rozdíly či nutnost dodržovat dekorum jdou pod tlakem výkonu automaticky stranou. Zatímco na prvním rande by si žádná žena jen tak nedovolila odplivnout si do trávy, před běžeckým parťákem, kterého zná sotva pár hodin, tak učiní bez zaváhání. A ano, i případě, že se jedná o odplivnutí chlapské, po kterém bude muset do žaludku znova dostat nějakou tu sušenku. Vzhledem k výše řečenému je proto vlastnictví běžeckého budddyho, který není oficiálním partnerem, občas trošku ošajstlich věc. Tyto vztahy stmelí oba zúčastněné jako pobyt ve válečné zóně. Dělit se o dojmy, bolest a poslední kus náplasti vytváří vazbu na celý život.

Zatímco v případě sportovních dvojic stejného pohlaví k emočním zmatkům většinou nedochází, v případě dvojic smíšených k vedlejším romantickým linkám občas dojít může.

Láska je most mezi dvěma lidmi. Sport se dá považovat za totéž a dohromady rozhodně vytváření kombinaci přímo třeskavou. Přesto tento text neberte jako varování před nevěrou. Berte jej jako návod, jak sport opravdu milovat. Nebo se (znovu) zamilovat během něj. Milujte se a množte kilometry – když je ten Valentýn!