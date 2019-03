Závod s Chuckem Norrisem

“Chuck Norris dokáže zaběhnout dvanáctiminutovku za šest minut.”

Legenda všech legend, ať už jde vlastně o jakékoliv odvětví nejen sportu, to je Chuck Norris. Na jeho pověsti a přitažlivosti postavili organizátoři závod CForce Chuck Norris 5K, který láká na cílové plácnutí si právě s Norrisem (nemluvě o datu “May the Fourth” k tomu). Registrace byly spuštěny v lednu tohoto roku a v podstatě okamžitě vyprodané, samozřejmě. V návaznosti na to se proto závod rozšířil i do virtuálního světa.

V květnu se tak budou moct k závodu přidat i běžci mimo pevné startovní pole. Každý ze závodníků pak dostane speciální startovní set - tričko s Chuck Norrisem, falešné vousy a přezku na pásek. Organizátoři pak aktivně podporují účastníky, aby na start dorazili oblečení jako Norris a atmosféru tak společně dotáhly na absolutní špičku. No, nezbývá než dodat, že u nás přesně něco takového chybí, že?