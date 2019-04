V dnešních novinkách se podíváme na tréninkové metody hollywoodského herce Willa Smitha, upozorníme na legendární závody, které se blíží a zjistíme, že se ultramaraton dá zvládnout i v riflích a vycházkových botách.

Třítýdenní příprava na půlmaraton? Will Smith ví, jak na to Že se na běžeckých závodech objevují známé osobnosti není nic nového. Většinou ale o své přípravě nenatáčí dokument. Americký herec Will Smith se to rozhodl změnit. I když nikdy dříve neběhal, rozhodl se, že se za tři týdny připraví na půlmaraton v Havaně. A protože pro něj peníze nepředstavují problém, mohl zapojit i hodně moderní tréninkové metody a poradit si od spousty odborníků. Pokud zvládáte angličtinu a chcete třeba vidět, jak Will běhal v bazénu s činkami, klikněte ZDE.

Tenista Murray na startu Londýnského maratonu Kdo rád sleduje slavné běžecké závody, přijde si v dubnu na své. Legendární Bostonský maraton startuje už 15. dubna a bude rozhodně zajímavé sledovat, jak dopadne. Loňský rok znamenal zklamání snad pro všechny favority, které zaskočilo mimořádně nepříznivé počasí, a tak vyhrávali závodníci, kteří jsou sice skvělými běžci, ale na elitu většinou něco málo ztrácí. V Evropě bude ještě více pozornosti upřeno na Londýnský maraton. Čestné místo startéra převzal po dvou letech, kdy se ho zhostila královská rodina, britský tenista Andy Murray. Ten slibuje, že se jednou závodu zúčastní i v roli závodníka a možná ho bude doprovázet i jeho manželka, která Londýn úspěšně zvládla už v roce 2014. Tento rok ale bude veškerá pozornost upřena na Eliuda Kipchoge ho a otázku, zda překoná svůj loňský neuvěřitelný maratonský rekord 2:01:39. Neméně zajímavé bude zjistit, zda Eliuda vůbec někdo porazí. Když totiž nastoupí do závodu on, tak i vyhraje. Prohánět ho bude například slavný Mo Farah, který skončil loni na třetím místě. Jak to celé dopadne se dozvíme 28. dubna. Andy Murray, britský tenista • Foto Reuters