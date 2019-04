Tenistka Barbora Strýcová je živel. Taková bojovnice Xena, ze které tryskají emoce na všechny strany. Charismatická sportovkyně, která nikomu nedá nic zadarmo, a když má svůj den, tak sestřelí každou soupeřku. V našem seriálu, který právě startuje, nám jako první odhalí to, jak se dostává po pauze do formy, co jí nebo jak nejlépe zrelaxuje.

Trénink „Po velké pauze musím vždycky utahovat závit postupně a pomalu, takže většinou začínám kondicí v posilovně. Ale žádné těžké váhy, aby se tělo začalo dostávat do zátěže pomalu. Po pár dnech k tomu přidávám tenis a pak se postupně tréninkové dávky zvětšují, a to jak tenisové, tak i kondiční. Ale fakt to nesmí být moc rychle, jinak tělo odpadne a nemohla bych trénovat tak, jak chci, nebo se zranila. Je důležité taky dbát na rehabilitaci."

Motivace „Přiznám se, že někdy se musím ze začátku do trénování nutit, ale myslím si, že je to normální. Když už jsem ale v tréninkovém procesu tak je to úplně v klidu, protože tělo jede jako stroj. Nikdy se za dobrý trénink neodměňuji, ale na turnajích ano. Dobrá večeře, nové boty, něco někde vidět a poznat. To jo."