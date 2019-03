Velké značky, které každou sezónu chrlí nové kolekce a modely, mají týmy lidí od návrhářů přes technology až po švadleny a stroje, které zpracovávají vlastní materiály. Lokální značky oproti tomu jdou spíše cestou osobní zkušenosti a testování „na vlastní kůži“. Svou roli hraje i vášeň pro vlastní značku a její spojení s konkrétní osobou nebo komunitou. Když do sebe vše zapadne, může i „malá“ značka lokálně konkurovat „zajetým“ firmám. Své o tom ví Eliška Mertová, spoluzakladatelka značky Segrasegra, která vyrábí oblečení pro městské a nyní i silniční cyklisty, a Martina Prokopová, „matka“ značky LASOUL, která zase jde na ruku bikerům a „zavání“ hravým streetstylem.

Polyester, „chytrá“ bavlna i materiál z NASA

Naprostým základem úspěchu je materiál a jeho funkčnost a pak samozřejmě dobrý střih. „Materiály vybíráme průběžně po celý rok. Jezdíme na veletrhy látek, sbíráme vzorky a kontakty a poté se rozhodujeme, na co se daný materiál může hodit,“ říká Eliška Mertová a dodává, že mnohdy jako první zaujme materiál, který se stane inspirací pro vytvoření nového kousku. Doménou značky Segrasegra je městská cyklistika, a tudíž si návrhářky mohou dovolit i tyto, sportovně poněkud neortodoxní materiály. V oblečení pak můžete v klidu přijít do kanceláře, ale při jízdě na kole splňuje všechny požadavky na pohodlnost.

Značka staví na látkách vyrobených v Evropě. Jsou dražší, ale jejich kvalita je takzvaně „jinde“: Jde třeba o materiál Ventile®, což je přirozeně funkční nepromokavá bavlna, jejíž vlákna nabydou při styku s vodou, uzavřou dírky v tkanině a vodu tak nepropustí. „Loni jsme také získali certifikát na materiál Outlast®, který byl vyvinut pro vesmírné účely NASA. Ten svou funkčnost skrývá v mikrokapslích, které akumulují tělesné teplo a podle potřeby ho vracejí zpět do těla nebo ho naopak uchovají,“ vysvětluje Eliška Mertová.

I pro majitelku „bajkové“ značky LASOUL je kvalita a funkčnost materiálu na prvním místě: „Látku, kterou u dodavatele vyberu, pak nejdříve testuji. Při výběru materiálu je pro mě zásadní, aby byl funkční a při volnočasových sportech, jako je jízda na kole, bruslích, nebo koloběžce nositelku podpořil. Zvolila jsem u triček 100% polyester, který je prodyšný, skvěle odvádí pot a je příjemný na tělo,“ shrnuje Martina Prokopová.

Kde se berou funkční látky? Dokonce i u nás existují firmy, které nanášejí speciální membrány přímo na textilie. Díky tomu lze z velké škály materiálů udělat funkční. „Bohužel výrobci často sahají po příliš tradičních barvách, spojených právě s outdoorem (ostrá červená, královská modrá, křiklavě zelená apod.), takže výběr je poměrně omezený. Lze si nechat i látku nabarvit podle představy, ale tam už je potřeba velké množství odběru,“ vysvětluje Eliška Mertová. Se zajímavými či elegantními barvami se příliš často nesetkáme. I proto se značka Segrasegra pomalu připravuje k výrobě vlastní barvy látky.

Testování: „Ladění modelu“ chce svůj čas

Vyladit střih „obyčejného trička na kolo“ se laikovi může zdát jako hračka. Martina ale upozorňuje, že žádná legrace to nebyla: „Zásadní požadavek byl, aby postavě lichotil a zajistil volnost pohybu. Jinými slovy aby kopíroval siluetu těla, nikde neškrtil a schoval nedostatky, které my ženy nechceme zdůrazňovat. Trika jsou tedy lehce volnější, zadní díl je delší a v bederní části nechybí kapsa na drobnosti.“ Nakonec zvolila střih s raglánovým rukávem, který – když je dobře ušitý – umožňuje snadný pohyb a díky absenci švu se přizpůsobí různým tělesným tvarům a rozměrům. Tento typ rukávu je navíc i typicky pro streetovou módu, ke které má LASOUL blízko.

Pečlivé testování probíhá i v režii značky Segrasegra. „Naše oblečení nosíme, ptáme se lidí, kteří ho mají a sbíráme tak informace, které následně využíváme k předělávání modelů, k úpravám případně ke změnám použitého materiálu,“ říká Eliška Mertová a zdůrazňuje, že testování a „ladění“ oblečení je proces, který se nedá uspěchat: „Jelikož vše lze vychytat až po nějaké době nošení, neobměňujeme modely každého půl roku nebo rok, ale klidně s nimi pracujeme delší dobu, než posbíráme zkušenosti. Spíše se snažíme věci zdokonalovat než neustále vyvíjet nové a nové. Na všechno je prostě nejlepší čas a studování.“

Pro značku LASOUL jsou charakteristická trička s originálním a pestrým designem • Foto archiv značky LASOUL

Značky, které mají duši

Značku LASOUL založila Martina Prokopová proto, že její vášní je horské kolo. V oblečení, které je dostání v obchodech si ale často připadala jako kluk. Rozjela tedy výrobu bikerských triček s pestrými potisky a letos se chystá pustit do výroby legín a kraťasů. „Největším oříškem byl pro mě na začátku tisk na funkční materiál. Fakt, že se potisk sublimuje na střih trička, mi trochu překopalo původní plány. Není to tedy tak, že bych kupovala metráž s potiskem. Samotná výroba triček není nijak komplikovaná, když jí dělají lidé, co jí rozumí a jsou precizní,“ vypráví Martina Prokopová.

Vzory a kombinace barev na tričkách jsou pro značku LASOUL poznávacím znamením. „Tím se odlišujeme od ostatních, a proto jsem značku založila. Baví mě si s tím hrát, nechci, aby nositelky splynuly s davem,“ dodává Martina, na jejímž e-shopu si můžete koupit třeba bikerské tričko s růžovými plameňáky. „A jak vzory vybírám, a kde je beru? To je různé. Buď oslovím konkrétního grafika, jehož práce se mi líbí, nebo zabrouzdám na online tržišti, kde grafici nabízejí své práce,“ vysvětluje Martina. Kolo je její srdcová záležitost a osobní vztah k němu promítla i do názvu značky: „LA značí důraz na ženu a SOUL ve významu duše.“

Osobitý „podpis“ je důležitý i pro značku sester Mertových. (Už tušíte, jak jejich firma přišla ke svému názvu?) I zde hraje roli duše, i když trochu jiná – ta, díky které můžeme na kole jezdit. „Cyklistická duše je velmi podobná kůži, kterou tak skvěle nahradí. Navíc je to téměř nesmrtelný materiál, který nejprve ujede desítky možná i stovky kilometrů a poté ještě řadu let může sloužit dál. Při návrzích již počítám i s nějakými aplikacemi z duše, což také ovlivňuje přemýšlení nad daným typem oděvu. Například jím můžete elegantně skrýt švy, které tak navíc získají ochranu i před deštěm,“ vypráví Eliška Mertová o dalším poznávacím znamení jejich značky.

Z dílny značky Segrasegra • Foto archiv snačky Segrasegra

Lokální produkce je filozofií značek

Střih, pohodlí a funkčnost na straně jedné a rovná dávka osobitého stylu na straně druhé jsou důvody, díky kterým se zákazníci mohou se značkou ztotožnit a brát ji nejen jako oblečení, ale i jako vyjádření osobnosti nebo postoje. Ke všemu přispívá i fakt, že jsou tyto značky součástí lokální produkce, takže uspokojí i „uvědomělé“ jedince.

„Trička se šijí na Moravě. Byla jsem rozhodnutá LASOUL vůbec nezaložit, pokud se mi nepodaří vyrábět lokálně. Nebylo snadné sehnat někoho, kdo bude ochoten se mnou na výrobě malých kolekcí spolupracovat. Téměř všichni mě od výroby v ČR zrazovali, protože náklady jsou tu samozřejmě mnohem vyšší, než v Číně. Ale pro mě je důležité vědět, komu látka prošla pod rukama, kdo tričko ušil a mít možnost kontroly. Byla to dlouhá cesta a jsem hrdá na to, že na sobě mají nápis „Vyrobeno v ČR“,“ vypráví Martina Prokopová.

Cyklo oblečení na míru? Do tří týdnů je vaše

Pouze v České republice šijí i majitelky značky Segrasegra. „Máme svůj tým švadlen, každá se specializuje na některý typ oděvu nebo i materiálu. Větší objemy pak šijeme ve výrobně, kde mají vlastní švadleny,“ upřesňuje Eliška Mertová. Její značka je navíc zajímavá tím, že je schopná ušít cyklistické oblečení i na míru. Bohužel to nejde u silničních dresů, je pevně daná konstrukce, ale le u ostatního oblečení tuto možnost zákazníci mají a i ji často využívají. Jedná se buď o drobnější úpravy typu-prodlužování zkracování anebo i třeba oděvy přímo na míru.

A jak dlouho trvá výroba takového kousku? „Pokud se šije po kusech, což se týká např. oblečení z materiálů Ventile® nebo Outlast®, které často šijeme na míru, výroba takové bundy trvá okolo dvou dnů čistého šití, ale k tomu je ještě zapotřebí připočítat přípravu a komunikaci se zákazníkem, takže celý proces nakonec zabere minimálně dva až tři týdny,“ vysvětluje Eliška Mertová. Možná se to oproti „velkým“ značkám zdá jako dlouhá doba. Ale když vezmeme v potaz, že za tři týdny můžeme mít hotové sportovní oblečení na míru své postavě, stojí to už minimálně za zvážení. A právě z těchto benefitů mohou lokální sportovní značky těžit.