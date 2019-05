TEST: svěží vítr z Finska. Novinku NVii Forest stvořily legendy. Čím se liší?

Nová značka NVii

NVii se zrodilo ve Finsku a za vznikem této značky stojí hned několik legend orientačního běhu a obuvnického průmyslu. Jmenovitě je to Peter Ivars (který vymyslel použití hřebů u běžeckých bot), Petter Thoresen (několikanásobný světový šampion v orientačním běhu) a Thierry Gueorgiou (14 násobný světový šampion v orientačním běhu a legenda tohoto sportu).

Už podle tohoto výčtu musí být předem jasné, jaká krev koluje v žilách této nové finské značky. NVii cílí především na elitní běžce a všechny výkonnostně naladěné sportovce. Základem kolekce je model Forest 1, který s podrážkou posetou karbidovými hřeby váží neskutečných 239 gramů. Pro potřeby českého běžce jsme si ale vybrali model Forest 2, který má s jedničkou identický svršek a tlumicí vrstvu, ale podrážka je bez hřebů.

NVii Forest 2

NVii Forest 2 hmotnost: 219 g (UK8)

219 g (UK8) drop: 6 mm

6 mm cena: 3590,- Kč klady:

Extrémně odolná a zároveň lehká konstrukce

svršek z pevné tkaniny Superfabric se skvělou prodyšností

podrážka s nekompromisním záběrem a skvělou životností

nízké a přitom pohodlné tlumení

skvělé pro závodní využití zápory:

nehodí se pro univerzální použití na silnici a do terénu

střih boty je poměrně hluboký a nemusí sedět každému

NVii Forest 2 je bota, která na první pohled působí velmi robustně. Na svědomí to mají pevné a odolné materiály. Jakmile ale vezmete botu do ruky, budete velmi překvapeni, jak neuvěřitelně lehká je. Ve velikosti UK 8 váží 219 gramů a díky tomu se Forest 2 řadí mezi nejlehčí výkonnostní krosovky na trhu. To ale v žádném případě neznamená, že máte na nohou chatrnou slupku, která vaše chodidla nijak neochrání a při prvním kontaktu s drsnějším terénem se rozpadne. Naopak.

Jak už bylo řečeno, NVii je značka vyvíjená v orienťáckém prostředí, kde jsou nároky na odolnost boty a ochranu chodidla řádově vyšší, než u klasické trailovky. To se odráží i na použitých materiálech, ze kterých ale mohou těžit i účastníci OCR překážkových závodů (Spartan Race apod.), nebo příznivci kratších horských a trailových závodů.

Nezničitelný svršek

Svršek Forestu je vyroben z materiálu Superfabric, který by se svou odolností dal přirovnat ke Corduře, nebo balistickému nylonu. Narozdíl od těchto běžně používaných tkanin je ale Superfabric na noze mnohem příjemnější a především maximálně prodyšný. Samozřejmostí je nenasákavost materiálů, aby se chování a hmotnost boty nijak nezměnila, i když budete stát po kotníky ve vodě. Tuto vlastnost ocení především běžci na OCR, kde se často nachází vodní příkopy a další překážky na vodní bázi.

Kolem dokola je Superfabric obehnaný pevnou obsázkou pro ještě vyšší ochranu chodidla proti proražení a zajímavou vychytávkou je protektor chránící vnitřní stranu nártu, která je obzvláště náchylná při nakopnutí klacku, nebo velkého kamenu.

Polstrování paty i jazyku je naprosto minimální. Jedná se o závodní model s důrazem na minimální hmotnost a již zmíněnou nenasákavost. I tak ale sedí NVii Forest 2 na noze až překvapivě příjemně. Tvar svršku je poměrně hluboký a široký, ale při správném utažení by měla tato bota sedět na většinu tvarů chodidel. Výrazně ale doporučuji boty před zakoupením pořádně vyzkoušet na prodejně.

NVii Forest 2 - závodní bota do těžkého terénu • Foto NVii sports

Nízké a ohebné tlumení

Po svršku se pojďme podívat na tlumicí vrstvu. Ta je vyrobena z klasické EVA pěny s dropem (výškový rozdíl mezi špičkou a patou) šest milimetrů. Celková mohutnost tlumení není nijak vysoká a proto vás možná překvapí, jak komfortní dokážou NVii být i v rámci velmi dlouhého běhu. Nejdéle jsem měl NVii na noze necelých pět hodin, během kterých jsem v Beskydech nastoupal a následně i naklesal přes 1700 výškových metrů ve sněhu, blátě a po kamenech i kořenech. U takto tenké boty bych očekával, že v druhé polovině tak dlouhého tréninku budou chodidla už pořádně dobitá, ale ani při finálním seběhu z Lysé hory (pět kilometrů a minus 800 výškových metrů) jsem neměl nejmenší problém.

Vzhledem k nízké vrstvě tlumení je Forest 2 neuvěřitelně flexibilní. Tato bota tak bude dělat přesně to, co jí poručíte. To je na jednu stranu skvělé pro zkušené běžce s pevnými kotníky a vypracovanou technikou, ale rekreačním sportovcům, kteří preferují spolehlivější boty více držící nohu, to nemusí příliš vyhovovat.

Nekompromisní podrážka

Posledním dílkem skládačky je agresivní podrážka. Ta je vyrobena z vulkanizované gumy, která se používá například pro výrobu pneumatik. Záběr Forestu je díky tomu naprosto špičkový a boty vás podrží kdekoliv poběžíte. Co mě ale opravdu překvapilo je životnost tohoto materiálu, o které můžu po intenzivním testování v horách i na asfaltu říci, že je opravdu vysoká.

Když už je řeč o asfaltu, tak to je povrch, na který se NVii Forest 2 absolutně nehodí. To je jasné už ze samotné specifikace boty, ale sluší se připomenout, že Forest 2 je čistokrevná krosovka, která nadchne v hlíně, blátě, sněhu, nebo ve volném terénu. Krátké přeběhy po tvrdém vadit nebudou, ale jakmile se dostanete na asfalt, nebo zpevněnou cestu, tak počítejte s tím, že agresivní podrážka z velmi měkké gumy ztrácí kontakt a bota při odrazu citelně plave.

Ve výsledku je NVii Forest 2 nekompromisní a čistokrevnou trailovou závodkou, kterou bych doporučil všem, kdo to myslí vážně s orientačním během, nebo závody OCR. Zajímavou alternativu představuje Forest 2 i pro běžce kratších krosů a trailových závodů, protože tak lehkou, dynamickou a rychlou botu do terénu budete jinde hledat jen s velkými obtížemi.