Diabetes, obezita, kardiovaskulární onemocnění. To jsou jen některé z problémů, na nichž má nemalý podíl nadměrná konzumace cukru. Ve snaze předejít těmto problémům proto v regálem často saháme po produktech, které jsou podle výrobce bez cukru nebo obsahují nula kalorií. Výhodou těchto potravin je, že ač v jejich složení skutečně žádný cukr nenajdeme, jsou sladké v podstatě úplně stejně jako ty, které jej obsahují v nadměrném množství. V čem tedy tkví tajemství cukr free produktů? V umělých sladidlech.

Umělá sladidla jsou syntetické látky, které jsou i mnohonásobně sladší než cukr. Na rozdíl od něj neobsahují však žádné nebo téměř žádné kalorie. Jsou proto přidávána do nejrůznějších potravinových produktů, díky čemuž je pak výrobci mohou označit marketingovými hesly bez cukru, dia nebo light. Někteří z nás tyto náhražky cukru znají možná také obchodů, kde bývají k dostání v podobě malých kulatých tabletek určených především diabetikům. Neobsahují totiž sacharidy a díky tomu nezvyšují hladinu krevního cukru.

Mají i svá rizika

Zní to jednoduše. V momentě, kdy dostanete chuť na něco sladkého, stačí namísto výrobku slazeným běžným cukrem sáhnout po potravinách s umělými sladidly. Ty nejenže obsahují zpravidla méně kalorií, ale také tolik nezvyšují hladinu krevního cukru. Mohlo by se tak zdát, že umělá sladidla můžeme konzumovat naprosto bez obav. Avšak tak jednoduché to s nimi bohužel rozhodně není.

Výživová specialistka Margit Slimáková upozorňuje, že stále přibývá výzkumů, které prokazují jejich škodlivost. „Existují studie, ve kterých je konzumace umělých sladidel spojována s nadváhou, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, nemocemi srdce a cév a narušením střevního mikrobiomu. Existují, ale i studie, které mají protikladné výsledky Jejich užívání je proto velmi kontroverzní. Doporučovat však něco se závažnými potencionálními riziky a bez přínosu pro naše tělo je nesmysl,“ říká doktorka Slimáková.

Největším zdrojem umělých sladidel jsou především sušenky, limonády, sladkosti a další průmyslové produkty. Ty jsou však pouze nutričně prázdnými potravinami, které našemu tělu jen stěží přináší prospěšné látky. Konzumace jakkoliv nepřirozeně sladkých jídel navíc jen dále zvyšuje naši touhu po sladkém, kterou budeme mít tendenci zahánět čímkoliv, co je zrovna po ruce.

Umělá sladidla ano, nebo ne?

Dopřávat si tak čokoládovou tyčinku, na jejíž výrobu byla namísto cukru použita umělá sladidla s pocitem, že děláme něco pro své tělo, není rozhodně tou správnou cestou. Pokud se chcete skutečně stravovat zdravě, naučte se namísto nahrazování cukru umělými sladidly raději snižovat svou potřebu sladkého, a to z jakéhokoliv zdroje.

„Namísto průmyslově upravených produktů doporučuji zařadit především základní potraviny jako je například ovoce, zelenina, ale i maso nebo kvalitní mléčné výrobky. Lidem, kteří se takto začnou stravovat ve většině případů tyto nepřirozené sladkosti a limonády přestanou chutnat, protože si na jejich chuť odvyknou a produkty se jim budou zdát přeslazené,“ radí Margit Slimáková, jak uspět v boji s našimi chutěmi.

Ať už si jednou za čas dopřejete Colu nebo její light verzi, na vašem zdraví to nejspíš vůbec nepoznáte. Záleží totiž na tom, jak vypadá zbylá část vašeho jídelníčku. Přesto však mějte na paměti, že potraviny s umělými sladidly nejsou zdravou alternativou cukrovinek určené k neomezené konzumaci.