Zatímco většina z nás se z časových důvodů spokojí se studenou snídaní i večeří, teplý oběd vynechá jen málokdo. Jde však spíše o tradici, kterou nastavily předchozí generace. V jiných koutech světa tento zvyk zdaleka neplatí. Například pro Anglii jsou typické teplé bohaté snídaně, kdežto oběd řada Britů odbývá sendvičem a dopřejí si opět až vydatnou večeři. Potřeba teplého jídla je tak zkrátka velmi individuální záležitostí, která závisí kromě zvyku i na společenských konvencích, ale především na vnitřním nastavení každého z nás.

Teplé jídlo je stravitelnější a může lépe zasytit

Ačkoliv ne každý potřebuje třikrát denně teplou stravu, nelze tepelně upraveným pokrmům upřít řadu pozitivních vlivů, které má na naše tělo. „Šetrně upravená jídla jsou zpravidla lépe stravitelná a zahřívají nás. Při tepelné úpravě může navíc docházet ke zlepšení využitelnosti některých živin, díky čemuž budeme také lépe zasycení,“ říká výživová specialistka Margit Slimáková. Živinami, kterým svědčí tepelná úprava, jsou například bílkoviny nebo sacharidy, které se tak stávají stravitelnější a využitelnější.

Slimáková však současně upozorňuje, že existují také živiny, u kterých dochází tepelnou úpravou k jejich ztrátám. To platí například v případě vitaminu C. Pokud si tak dáváte citron do čaje, ve snaze dostat do těla co nejvíce céčka, raději chvíli počkejte, než čaj lehce zchladne. Vroucí voda totiž vitamin C ničí a vy byste si jej tak do čaje dávali úplně zbytečně.

Strava podle čínské medicíny

Tím, zdali je pro nás vhodné studené či teplé jídlo se zabývá také tradiční čínská medicína. Podle jejích principů existuje šest konstitučních typů lidí: horký, chladný, suchý, vlhký, nedostatečný a nadměrný. Pro každý z těchto typů jsou vhodné jiné potraviny i způsob jejich úpravy.

Například horký typ člověka si můžete představit jako horkokrevnou osobu s načervenalým obličejem. Takovým osobám se příliš nedoporučuje jíst horká a kořeněná jídla, která je zevnitř ještě více ohřívají a zvyšují jejich krevní tlak. Pro ně jsou naopak vhodné například saláty, které horkou konstituci dokáží zchladit. U studených typů je to zase naopak. Tito lidé bývají zimomřiví, a proto potřebují zahřát své tělesné jádro. Toho ale studeným salátem docílí jen stěží. Takovým lidem naopak prospívají spíše teplá jídla, jako je například grilované maso nebo polévky.

Kromě konstitučního typu je však podle čínské medicíny důležité brát v úvahu také roční období. Zatímco v zimě bychom měli jíst více teplých jídel a masa, v létě pak zase více ochlazujících jídel a zeleniny.

Nezapomínejme na složení stravy

Teplá jídla tak mohou mít nepochybně na naše tělo řadu pozitivní účinků. Kromě toho, že se lépe tráví, zlepšuje se tak i využitelnost některých živin. Důležitější než teplota naší stravy však stále zůstává její složení. Dopřát si teplý oběd v podobě hranolek a smaženého sýru s vědomím, že děláme něco pro své zdraví, je zkrátka nesmysl. Naopak, pokud je náš jídelníček pestrý a vyvážený, nemusíme strádat ani v případě, že neobsahuje žádné teplé jídlo. Pokud se naopak po teplém jídle cítíte unavení nebo vám zkrátka jen nechybí, není důvod nic lámat přes koleno. Vaše tělo samo nejlépe ví, co potřebuje a v případě, že to nedostane, rozhodně se o to přihlásí.