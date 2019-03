Voda, gely, komprese. Prozradíme šest tipů, jak správně regenerovat

Regenerace by měla být nedílnou součástí vašeho tréninkového plánu, ať už běháte nebo třeba hrajete tenis. Jen tak budete moci dosahovat těch nejlepších výkonů. Jak na správnou regeneraci? Poradíme vám.

1. Studené koupele

Voda - zázračná tekutina, která může navrátit život i vašim unaveným svalům. Nejúčinější však bude studená. Zkuste si bezprostředně po tréninku napustit studenou vanu. Pokud vám však studená voda dělá problém, bohatě postačí, když si do vany namočíte jen nohy, a to ideálně na šest až deset minut. Dolní končetiny se po chladné koupeli dostatečně prokrví. To bude mít za následek prokysličení a tím i dostatečnou regeneraci tkáně. Studená voda navíc pomáhá odvést zplodiny z metabolismu, které vznikají při zátěži.