Natáčí se film o Zátopkovi. Herec Neužil chce běhat časy jako legendární atlet

Jako byste se propadli do dob protektorátu. Kolem prosluněného travnatého hřiště, kde si fotbalisté s trenýrkami až po kolena zkouší hadrákem žongly a cvičí gymnasté, se vine škvárový ovál, na němž jsou dráhy odděleny vápnem. Z ochozu září motivační heslo „V NADŠENÍ ODVAHA, V ODVAZE SÍLA“ a je samozřejmě vyvedeno i v povinné němčině.

„Kdo viděl Vaška Neužila?“ rozléhá se vůkol hlas z amplionu.

A z rádoby atletické šatny, nad níž je i německý nápis Umkleide Herren vychází Zátopek.

Václav Neužil má na sobě tmavě modré trenýrky, světlý nátělník, na nohou plátěné botky. A nad očima klasické Zátopkovské vysoké čelo.

„Když jsem v civilu a zapomenu na to, už se v tom cítím dobře, akorát lidem kolem se to možná nepozdává, protože mě znají jinak,“ usmívá se Neužil.

Jsme sice na fotbalovém stadionu v Lounech, ale všude kolem svítí nápisy S. K. Baťa. Právě na jeho hřišti ve Zlíně v roce 1941 Emil Zátopek poprvé vstoupil na atletickou dráhu, jen den po svém prvním závodě, z něhož se jako baťovský chemický technik chtěl nejdřív ulít.

V sobotu se konečně rozjelo natáčení filmu o životě českého Olympionika století a samozřejmě jeho stejně úspěšně manželky Dany. Režisér David Ondříček o něm přemýšlel už od roku 2007, kdy se skladatelem Janem P. Muchowem začali připravovat první verzi scénáře. Tu finální po letech dopracovala režisérka Alice Nellis.

„Pak jsme začali žádat o granty a shánět peníze. Šlo to velice pomalu. S producentem Kryštofem Muchou jsme se rozhodli, že nechceme film dělat za míň peněz, dělat kompromisy, že musíme sehnat plnou částku a pak to roztočíme. To se stalo až po takhle dlouhé době. Rozpočet se mílovými kroky blíží ke stomilionové částce,“ vysvětluje Ondříček.

Oba hlavní představitelé se na roli připravovali několik let. Issové v oštěpu pomáhali dvojnásobná olympijská šampionka Barbora Špotáková a její kouč Rudolf Černý. Neužil zase využíval pomoci běžeckého trenéra Jana Pernici.

„Oni se opravdu stali tou Danou a Emilem. Opravdu tomu obětovali hodně, mají pro to obrovskou vášeň. Chtějí, aby to nebylo, že jako hází oštěpem, a že jako běhají. Ale chtějí, aby to bylo opravdové,“ chválí Ondříček. „Vašek chce v těch krátkých úsecích dosáhnout opravdové časy, které Zátopek měl. Martha chce u hodu vypadat jako Dana Zátopková.“

Natáčení se rozjelo minulý víkend v Březnici. Olympijskou vesnici z Helsinek 1952, kde Zátopkovi získali čtyři zlaté medaile, filmaři vytvoří v Seči. Vnitřek olympijského stadionu v Helsinkách bude simulovat brněnský areál Za Lužánkami. Na originálním stadionu v Helsinkách probíhá rekonstrukce, ale možná se bude točit aspoň před branami. Nebude to ale jen příběh dvou velkých sportovců.

„Mě postava, život a skutky Dany Zátopkové a Emila Zátopka nepřestávají fascinovat. Příběh kluka, který vzešel z malého městečka, z neuvěřitelně chudé rodiny, dobyl atletický svět a stal se miláčkem všech sportovních fanoušků,“ říká Ondříček. „Já bych byl strašně rád, kdyby ten film nebyl zatěžkaný historií a odkazem Emila Zátopka, aby jeho portrét nebyl vytesaný do mramoru. Zátopek byl veselý člověk, plný energie, zábavný, a jeho manželka Dana Zátopková taky. Nechtěl bych točit oslavný film, chtěl bych, aby byl přirozený, aby byl udělaný lehkou rukou.“