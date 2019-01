Češi v Austrálii letí! Kukal o štíhlé Kvitové, českém finále i Berdychovi | iSport.cz

Líbí se vám výkony českých tenistů?

„Zatím je to výborné. V tenise jsou dneska grandslamové turnaje úplně všechno. Tak to nikdy nebývalo, v kalendáři tenistů dominoval třeba i Davis Cup a jiné vrcholy. Australian Open mají hráči nejraději, kromě té daleké cesty je to úžasný podnik. Kvitová se rozehrála v Sydney, když jí to jde a získá sebevědomí, dělá málo chyb. Kvitovou v podstatě nikdo neporáží, ona se poráží sama. Hraje hodně na riziko, někdy dělá příliš nevynucených chyb. Teď ale jede úplně strojově. Už jak hrála v Sydney, v takové formě jsem ji snad neviděl. Vypadá velmi nadějně. Grandslam má navíc výhodu v tom, že mezi zápasy máte den volna a můžete se výborně připravit. V Paříži i na Wimbledonu je obrovský mumraj lidí, tím, že Melbourne Park je nově postavený, hráči tam mají skvělé zázemí, nedostávají se do styku s ostatními lidmi.“

Kvitová je v ráži, podobně vypadá v mužském pavouku i Tomáš Berdych…

„Kvitová je v super formě, nejvíc mě ale těší Berdych. Je vidět, že si dokonale odpočinul, je úplně hladový. Už mohl vyhrát letos svůj první turnaj (v Dauhá prohrál ve finále s Bautistou Agutem). Hraje ve skvělé formě, vypadá to velmi nadějně, i když půjde na Nadala.“

Může legendárního Španěla porazit?

„Na grandslamech je důležité, kolik do závěru ušetříte sil v prvním týdnu. Podmínky jsou velmi těžké, předpovědi v Austrálii hlásí velké vedro. Oni tam na to mají kryté haly, ale když se na zápas dostanete ven a budete hrát pětiseťák, je to pak velmi obtížné.“

Ale zpět k Berdychovi...

„Berdych má nálepku nejlepšího hráče, který ještě nevyhrál grandslam. Mám dojem, že tohle už mockrát slyšel. Musel se na turnaj po zranění skvěle připravit, všechno udělal správně. Kristova léta, 33 let, to je zajímavé, že dost hráčů má v těchto letech problém. On to překonal tím, že dvě třetiny minulého roku nehrál. Pro mě je obdivuhodná jeho forma, chuť i nadšení, s jakým hraje. Vrcholový tenis bolí a on je skvěle připravený. S Nadalem to pro něj bude klíčový zápas. Bude to velmi těžké a otevřené. Obzvlášť na Nadala má Tomáš velkou chuť, už s ním mockrát prohrál v důležitých zápasech, jako třeba ve finále Wimbledonu (2010). Po pauze se vrací ve vrcholné formě, to je podstatné i pro celý český mužský tenis. Mladí hráči potřebují vzor, bez Berdycha má mužský tenis starosti. Jeho návrat je velmi důležitý.“

Musí mu dát zabrat

Co by na Nadala mohlo platit?

„Mám dojem, že Berdych má aktuálně lepší formu a může zvládnout i zdravého a rozehraného Nadala. Před rokem Nadal dohrál jen jeden turnaj na tvrdém povrchu, když vyhrál v Torontu. Jinak vzdal v Austrálii (čtvrtfinále s Čiličem) i US Open (semifinále s Del Potrem). Je třeba, aby hrál Tomáš hodně důrazně a rychle, aby dostal Nadal zabrat. Dlouhodobě nejsou jeho kolena ideálně v pořádku. Musel hodně potrénovat servis, což se mu daří. Bude to těžký zápas, v dlouhodobé statistice má Nadal navrch, ale tohle se bude hrát na jeho neoblíbeném povrchu. Pro Berdycha je to dobrá situace, mladíci ještě nejsou tak nahoře, že by měli převahu. Vypadají nadějně, ale ještě jim dost chybí.“

Berdych je v Austrálii postrachem favoritů, souhlasíte?

„On nemá co ztratit a má obrovskou chuť. K tomu zkušenosti, spousty odehraných zápasů. Na letošním Melbourne je to boj zkušených mušketýrů, kteří zůstali momentálně tři (Djokovič, Nadal, Federer) s těmi mladými v čele se Zverevem, Chačanovem, Šapovalem, Tsitsipasem, Čoričem a dalšími. Mladých hráčů je hodně, ale pořád mám pocit, že třicátníci mají navrch. Berdychovi pomáhá i to, když vidí, v jaké formě hraje 37letý Federerer. Třeba Murray, který má končit kvůli velkým zdravotním problémům, udělal chybu, že po zranění začal příliš brzy. Tohle Berdych naopak zvládl, je to výborný profík, který má na to, aby ještě prorazil. Mockrát měl ve velkých zápasech smůlu. Musí zvládnout klíčový zápas s Nadalem, v dolní části pavouku tam pak má ještě Federera. Ten ale má obrovskou výhodu.“

Jakou?

„Federer je miláček Austrálie, hraje si podobně jako před rokem halový turnaj. Sluníčko v Austrálii viděl před rokem až ve finále, to je trošku nefér. Je obrovský rozdíl hrát večer za umělého osvětlení, nebo hrát odpoledne, kdy se teplota na centrkurtu na slunci blíží k 60 stupňům.“

Kvitová a Plíšková? Přišel jejich čas

Kam až můžou dojít Kvitová s Karolínou Plíškovou?

„Obě české hráčky by v klidu mohly dominovat ženskému žebříčku, zdá se, že by ta doba teď mohla přijít. Forma Kvitové je mimořádná, obě vyhrály turnaje, které grandslamu předcházely, vypadají výborně. Tím, jak se z Kvitové stala štíhlá atletka, zmizel její problém s pohybem. Opravdu si myslím, že přišel jejich čas. V závěru turnaje nějaká krize může přijít, bude důležité to překonat. Zatím to ale vypadá skvěle.“

Je reálné, že uvidíme české finále?

„To nadšení se nesmí uspěchat. Je to nadějné, protože takhle procházet první týden je úžasné. Bylo by to fajn, ale ještě je brzy tohle předpovídat. Obě na to mají. Ženský trůn je v podstatě volný. Může to vyhrát kdokoliv. Serena už není taková, jaká dřív, je zranitelná a bude hrát jenom občas.“

Pomáhá Kvitové i to, že výrazně zhubla?

„Krátkodobě to byl problém, třeba i u Svitolinové, která vyhrála Masters. Bezprostředně po úbytku váhy si na to nové tělo hráčka potřebuje zvyknout, chvíli to trvá. Jakmile ale přejde určitá doba a daří se jí, je vidět, že jí to velmi prospívá. Navíc je výhoda, že v jedné zemi jsou takové dvě konkurentky. Spolu jak na běžícím páse vyhrávají Fed Cup, v zásadě jsou obě týmové hráčky. Největší reprezentace země je ale grandslamový turnaj.“