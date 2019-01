Serena zapomněla, že není jednička? Předčasný příchod hvězdy baví svět | iSport.cz

Z pohledu příznivců bílého sportu to byl nejočekávanější zápas pondělního programu Australian Open. Na jedné straně Simona Halepová, jež momentálně kraluje ženskému tenisu, na druhé sedminásobná vítězka tohoto prestižního grandslamu Serena Williamsová. Ačkoli zkušenou Američanku dělilo od své soupeřky v žebříčku WTA osmnáct příček, podle sázkových kanceláří byla favoritem.

Na její vítězství si vsadily statisíce lidí, málokdo z nich však tušil, že jim nabídne zábavu ještě před samotným zahájením očekávaného duelu. Postarala se o ni ve spojení s hlasatelem, který pomocí mikrofonu vyzývá hráčky k příchodu na dvorec. Když požádal diváky, aby přivítali světovou jedničku z Rumunska, z útrob stadionu se vynořila nic netušící Serena.

K netradiční situaci, která hlasitě rozesmála všechny přítomné, zřejmě došlo kvůli sluchátkům, přes něž Williamsová hlasatele neslyšela. Její vtipné „selhání“ vzápětí pobavilo i sympatickou Rumunku.

When you enter the wrong classroom thinking it's yours. #AusOpen



(Video @kokodum) pic.twitter.com/qbRgFMrbqd