Benešová o šoku ze Sereny i nebojácné Plíškové. Na titul ale věří Kvitové | iSport.cz

Je pro vás šokující vidět zápas, ve kterém Williamsová tak selže těsně před finišem?

„Je to překvapení, nejen pro mě ale pro celý tenisový svět. Nevím, jestli se jí vůbec něco podobného kdy stalo z takového stavu. Je to pro ni krutá prohra, ale samozřejmě dobře pro Karolínu. Výhře šla naproti. Na mečboly zahrála hodně odvážně, riskovala a vyšlo jí to. Nedala jí nic zadarmo, takhle se to sešlo. Fakt je, že jde o naprosto ojedinělý případ, tohle se podle mě Sereně stane jednou za kariéru.“

Jde teprve o pátý vyhraný zápas českých tenistek oproti 48 porážkám proti Sereně. Vy jste s Američankou třikrát hladce prohrála. Jak těžké je jít proti ní na kurt a věřit si, když člověk vnímá její impozantní postavu i ještě impozantnější sbírku trofejí?

„Jdete na kurt s tím, že to je nejlepší hráčka všech dob. Máte velký respekt, někdy až zbytečný. Ve výměnách zezadu se s ní dalo hrát, nejsou to takové rány, jak si někdo myslí. Ale servis ji dokáže podržet, tím dostane soupeřku hodně pod tlak při jejím servisu. Já si z našich zápasů nejvíc pamatuju, že jsem se někdy až zbytečně tlačila do toho, abych zahrála víc, než jsem musela.