Kvitová - Ósakaová. Češka je finálová královna, jak vyzrát na Japonku? | iSport.cz

Po necelých pěti letech půjde Petra Kvitová na kurt bojovat o grandslamový titul, svůj třetí celkem a první mimo wimbledonskou trávu. Na Laverův stadion nakráčí před patnáct tisíc diváků s vědomím, že finálové zápasy umí. Ač jde jen o povzbuzení a ne záruku úspěchu, i to se hodí. „Je příjemné to vědět,“ pokývla hlavou. „Miluju velké zápasy a velké stadiony. Tohle bude jeden z nich. Fakt se těším.“

Základní vysvětlení, proč tak exceluje, když jde o titul, je vlastně lapidární. Vyplývá ze samé podstaty sportovní osobnosti Kvitové. Pakliže se už prokouše stresujícími prvními koly, jež jsou pro ni největšími pastmi, znamená to, že hraje skvěle. A pokud hraje Petra Kvitová skvěle, je opravdu jen těžko k zastavení.

To je však jen půl pravdy. Druhá tkví v jejím charakteru. Je hráčka, ryzí sportovkyně. Neřeší peníze, jež na kurtu leží, ani žebříček. PK jde především po velkých zážitcích, po tom nádherném boji, když jde o všechno. „Ten mi chyběl nejvíc,“ vyprávěla, když se vracela po přepadení. Má ho ráda i proto, že je v něm pravidelně úspěšná. „Protože má neskutečné srdce. Když ostatní nemůžou, ona bojuje. V životě i ve sportu. Pro ni je výzva, když něco nejde, tak to zvládnout. O tom to celé je,“ tvrdí její kondiční kouč David Vydra.

Komu to zní jako klišé, nechť pohlédne na poslední finále Kvitové. Vyhrála jich osm za sebou, šestice z nich ale byla na krev, rozhodovalo se až ve třetím setu. Před dvěma týdny v Sydney dostávala proti Ashleigh Bartyové křeče, žaludek se jí obracel z přemíry energetických gelů, které do sebe cpala. Uspěla. Na pokraji sil loni končila dvojboj Praha – Madrid, při kterém absolvovala sebezničující porci 11 utkání ve 12 dnech. Poslední z nich, finále ve španělské metropoli s Kiki Bertensovou, bylo nejdelší. Trvalo bezmála tři hodiny. „Už nemůžu,“ vrhala zoufalé pohledy k trenérovi Jiřímu Vaňkovi. Zase USPĚLA. Pak se únavou ani nedokázala radovat.

„Její finálová mentalita je následující: na kurtu zemřu, jen abych zápas urvala. To není sranda. Někdo řekne, že tam nechá všechno, ale není to pravda. U Petry to platí doslova. Je to mentalita, která se u ní vytvořila,“ popisuje mentální kouč Radek Šefčík, jenž s tenistkou spolupracuje.

Podle kondičního kouče Davida Vydry nemá Kvitová záklopku, hlava jí dovolí, aby se vymáčkla z posledních sil. Pamatujete šestihodinové finále Australian Open Nadal – Djokovič, po němž oběma borcům přinesli na ceremoniál židle, jelikož se neudrželi na nohách? Kvitová je podobná. „Hlava jí pustí do ohromných obrátek a ona v tom totálním masakru necítí únavu. Stejně to mají Rafa nebo Novak. Oni klidně zruší trénink mezi semifinále a finále, leží jen v ledové vaně úplně rozsekaní. A pak přijdou na zápas a hrají jak zvířata,“ míní Vydra.

V žáru bitvy Kvitová křičí, zatíná pěst. Oči upírá ke svým strážcům Vaňkovi s Vydrou na tribuně. Nehraje jen pro sebe, ale i pro druhé. Pro to má hodně silný smysl. „Chce vyhrát snad ještě víc pro druhé než pro sebe,“ všímá si tenisový kouč Vaněk na tenistce, jež jako vítězka odcházela i ze všech šesti finálových víkendů ve Fed Cupu.

Končit krok před branami, to prostě není styl Kvitové, ač i ona zakusila těžkou finálovou porážku při Turnaji mistryň 2015 od Agnieszky Radwaňské. Výjimka potvrzující pravidlo, chtělo by se říct.

Den před sobotním melbournským finále tak neměl tým české tenistky příliš práce. „Pokusili jsme se dostat Petru do její bubliny. Pak už sama najde svůj zabijácký instinkt,“ pravil Vaněk.

A do velkého mače proti Naomi Ósakaové už půjde dělat finálová přebornice to, co umí nejlépe.

Jak porazit Naomi Ösakaovou: Útočit jako první.

Setkají se dvě nesmírně útočně založené hráčky, s nadsázkou se dá říci, že Petra Kvitová bude čelit svému mladšímu já. A v takových zápasech většinou vítězí ta, která jako první dokáže výměnu zmáčknout a dostat soupeřku do defenzivy. Vstupní údery, tedy servis a return, budou dělat největší rozdíl. Atakovat druhý servis Japonky.

Má ránu, dobře se na svou postavu hýbe, je psychicky odolná. Pokud má někde Naomi Ósakaová slabinu, je to její druhé podání. A oblíbenou disciplínou Petry Kvitové je atakovat slabší druhý servis protivnic, po něm na Australian Open vyhrává 63 procent výměn. Tahle činnost nakonec držela i Karolínu Plíškovou v zápase s Japonkou, která proti další české hvězdě uhrála jen 16 ze 39 druhých servisů (41%). Zůstat klidná v krizi.

Kvitová prošla turnajem bez ztráty setu, všechny soupeřky jasně převýšila. Uspořila síly, ale také ještě v podstatě nečelila krizové situaci. Ta ve finále na 99 procent přijde. Co nejvíc využívat leváckých rotací.

Výhodou Kvitové může být fakt, že hraje levou rukou, na což není Ósakaová moc zvyklá. Její trenér Sascha Bajin proto zařadil den před finále trénink s levákem. „Nebude snadné si na to zvyknout, ale snad to zvládnu,“ doufala Ósakaová, která prohrála předloni hladce s levačkou Lucií Šafářovou a čtyřikrát v řadě nestačila na Němku Angelique Kerberovou.