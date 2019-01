Kvitová o finále: Špatně jsem nehrála. Moje ruka? Už nikdy nebude v pořádku | iSport.cz

Byl to nervy drásající mač, který nakonec z pohledu českých fanoušků nedopadl nejlépe. Petra Kvitová toužila pozvednout nad hlavu další cennou trofej a zároveň pomstít Karolínu Plíškovou, jež s Naomi Ósakaovou vypadla v semifinále. Ani rodačka z Bílovce ale na rozjetou Japonku nestačila a v parádním souboji plném pohledných výměn padla 6:7 (2:7), 7:5 a 4:6.

Příčinu porážky viděla Kvitová, která na začátku roku ovládla turnaj v Sydney, především v malé agresivitě, jíž na svoji soupeřka vyvíjela. „Porážka je bolestivá, Nevím, jak dlouho bude trvat, než se přes to přenesu. Nemyslím si, že jsem hrála špatně, ale měla jsem být o trochu víc agresivnější,“ řekla s tím, že lituje hlavně nevyužitých tří brejků, které měla v sedmé hře úvodního setu.

Že se sama dostala až do finále, považuje vzhledem k nedávným zdravotním komplikacím za obrovský úspěch. „Nevěděla jsem, zda ještě někdy budu držet raketu. Chtěla jsem se dostat zpět na nejvyšší úroveň, na které jsem byla předtím. Věděla jsem, že to bude velice těžké, protože moje ruka stále není v stoprocentním stavu. A nebude už nikdy, tak to prostě je.“

Kvitové nevyšel útok na post světové jedničky, Osakáová ovládla druhý grandslam v řadě

Kromě titulu byl před utkáním v sázce také post světové jedničky. O tom, že si 21letá Ósakaová místo tenisové královny zaslouží, dvojnásobná vítězka Wimbledonu nepochybuje. „Je to opravdu velká hráčka. Vyhrála US Open i Australian Open, to je úžasný úspěch.“

Mladá šampionka má všechny předpoklady k tomu, aby bílému sportu vládla i v příštích letech. Podle Kvitové ale nesmí usnout na vavřínech a musí se připravit na velký tlak. „Myslím si, že je ženský tenis hodně otevřený. Nikdy nevíte, kdo bude jedničkou. Uvidíme, co budoucnost přinese," řekla.

Kvitová věří, že finále v Melbourne nebylo, co se týče velkých grandslamů, jejím posledním. A kdo ví, třeba se do závěrečné fáze Australian Open probojuje i v příštím roce. Třeba taková odveta s Naomi ösakavou by určitě nebyla od věci.