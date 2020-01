Jekatěrina Alexandrovová: Soupeřka Kvitové chtěla být Češkou | iSport.cz

Petra Kvitová prošla ve druhém kole Australian Open nečekaně těžkým testem, když proti mladé Španělce Paule Badosaové musela otáčet první set, ve druhém pak odvracet setboly. Nakonec uspěla dvakrát 7:5 a ve třetím kole narazí na Jekatěrinu Alexandrovovou. Rusku, která žije a trénuje v Praze a dokonce uvažovala o tom, že by chtěla získat české občanství. „Bude to zajímavé,“ hlásila Petra Kvitová, která se s pětadvacetiletou tenistkou utká poprvé - ale jednou spolu prý v Praze trénovaly.

Jekatěrina Alexandrovová, jež přešla přes Barboru Krejčíkovou, vyhrála už dvanáct zápasů za sebou - v prosinci ovládla menší turnaj v Limoges a před cestou na Australian Open získala titul v čínském Šen-čenu. V žebříčku už nakoukla do první třicítky a aktuálně je osmadvacátá.

K vzájemnému duelu s Kvitovou dojde poprvé. „Jednou jsme spolu trénovaly před sezonou v Praze, ale to bylo asi předloni. Bude to zajímavé. Hodně do toho jako já chodí. Nejspíš rozhodne první pár úderů, která z nás to víc napálí,“ očekává sedmá nasazená česká tenistka.

Alexandrovová pochází z Čeljabinsku, ale více než polovinu života strávila v Praze. „Dříve jsem trénovala v Moskvě, ale jednou jsme s celou rodinou přijeli na turnaj do Prahy, která nás okamžitě uchvátila! Po všech stránkách. Hodně kurtů, k tomu nádherné město. Učarovalo nám to tady,“ vzpomínala před pár lety pro Tenis Arenu.

Nadějná tenistka se rychle naučila česky, ne všechno ale pro ni bylo jednoduché. „Česko je od Ruska velmi odlišné, a ještě k tomu tam zůstali všichni příbuzní, kamarádi a domácí mazlíčci. Ale už jsem si na všechno zvykla a můj domov je teď tady,“ hlásila Alexandrovová, která v roce 2017 plánovala, že požádá o české občanství. Zatím ale zůstává Ruskou.