Australian Open | V 15 letech zničila obhájkyni: Šílené! Na kurtu domluvila "rande" s legendou | iSport.cz

Gauffová porazila čtvrtou hráčku světového žebříčku za 67 minut a oplatila jí debakl z loňského US Open. Tehdy podlehla Ósakaové 3:6, 0:6. Díky dnešní výhře má jistotu, že se v žebříčku poprvé dostane do první padesátky. • Reuters

Gauffová porazila čtvrtou hráčku světového žebříčku za 67 minut a oplatila jí debakl z loňského US Open. Tehdy podlehla Ósakaové 3:6, 0:6. Díky dnešní výhře má jistotu, že se v žebříčku poprvé dostane do první padesátky.

"Před dvěma lety jsem v juniorkách prohrála v prvním kole. A teď jsem tady: šílené," řekla Gauffová v rozhovoru na kurtu. A samotná hra nebyla to jediné, co měla v hlavě. "Snad bych se mohla potkat s Rodem Laverem. Potřebuju s ním selfie na instagram," vzkázala s úsměvem do mikrofonu.

Australská legenda obratem zaregovala na svém twitterovém účtu a scůzce se nebrání.

Hello @CocoGauff - congratulations on your incredible victory tonight. I would love to meet you too. 🚀 — Rod Laver (@rodlaver) January 24, 2020

A právě na kurtu pojmenovaném po Laverovi dnes dokonala další senzaci. Coby patnáctiletá se naposledy tak daleko na grandslamu v Melbourne dostala Martina Hingisová v roce 1996. O premiérové čtvrtfinále si rodačka z Delray Beach zahraje buď proti krajance Sofii Keninové, nebo proti Číňance Čang Šuaj.

Na sklonku minulé sezony Gauffová získala titul v Linci a novou začala stejně nebojácně: v Melbourne Parku jako první vyřadila s ledovým klidem o 24 let starší krajanku Venus Williamsovou. Dnes proti Ósakaové udělala 17 nevynucených chyb, zatímco Japonka téměř dvakrát tolik (30).

"Její servis byl mnohem lepší. A nehýbala jsem se tak dobře jako ona. A co jsem ještě mohla udělat jinak? Dávat míčky do kurtu," řekla loňská vítězka turnaje.

Před Ósakaovou dnes skončily jiné bývalé šampionky Australian Open: Serena Williamsová, která turnaj vyhrála sedmkrát a usiluje o 24. grandslamový titul, i Dánka Caroline Wozniacká. Ta získala trofej v roce 2018.