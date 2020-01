Caroline Wozniacká: Dojemné loučení na Australian Open! Slzy i díky | iSport.cz

Devětadvacetiletá Wozniacká zápas i kariéru ukončila po třísetové bitvě, v níž tradičně bojovala a neúnavně vracela jeden míč za druhým, chybou z forhendu. "To, myslím, přesně sedí. Na tom jsem pracovala celou kariéru," uvedla.

"Ráda bych poděkovala všem fanouškům za podporu, své rodině a speciálně tátovi, který mě celé ty roky trénoval," řekla s úsměvem. Měla ale při tom slzy v očích. "Normálně nebrečím, ale tohle je mimořádný okamžik. Byla to jízda."

Odchod z tenisové scény ohlásila vítězka třiceti titulů ve dvouhře na začátku prosince. "Dosáhla jsem na kurtech všeho, o čem jsem kdy mohla snít," uvedla tehdy Wozniacká, kterou v poslední době trápila revmatoidní artritida.

V plánu ale ještě jeden tenisový zápas má. S kamarádkou Serenou Williamsovou si zahraje exhibičně v květnu v Kodani, kde dá definitivní sbohem.

Světovou jedničkou byla celkem 71 týdnů. Dlouho slýchala výtky kvůli chybějícímu grandslamovému titulu, kterého se nakonec dočkala předloni právě v Melbourne.

Congrats @CaroWozniacki on an amazing career. It was an honour to share the court with you today. Your fighting spirit has always inspired me and I wish you all the best in this next chapter of your life. You'll be missed but I'm sure we will see you around.



@australianopen 🙏 pic.twitter.com/ceKeJf11iP