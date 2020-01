Australian Open | Plíšková má hlad, Kvitová formu! České finále je možné, věří Kukal | iSport.cz

Maximem Karolíny Plíškové na Australian Open je loňské semifinále. Jak to bude letos? • Reuters

"Nejsem si jistá, jestli to byl dneska hezký tenis. Má pro mě nepříjemnou hru a nikdy se proti ní necítím úplně dobře," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu. • Reuters

Petra Kvitová slaví postup do 2. kola Australian Open • AP Photo/Dita Alangkara

O postup do čtvrtfinále se turnajová sedmička Kvitová utká s vítězkou utkání mezi Američankou Madison Keysovou a Marií Sakkariovou z Řecka. • Reuters

Petra Kvitová postoupila po přesvědčivé výhře 6:1, 6:2 nad Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou do osmifinále grandslamového Australian Open. • Reuters

Petra Kvitová postoupila do osmifinále grandslamového Australian Open. Loňská finalistka si ve třetím kole v Melbourne poradila přesvědčivě 6:1 a 6:2 s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou. • Reuters

Petra Kvitová postoupila do osmifinále grandslamového Australian Open. • Reuters

S potěšením sleduje, jak se po páteční vlně překvapení Australian Open pro české tenistky otevřelo. Expert Jan Kukal nevylučuje ani celočeské finále v Melbourne Parku Karolína Plíšková – Petra Kvitová, byť tahle událost je ještě hodně daleko. „Vypadá to nadějně. Úžasné, že v téhle generaci máme dvě hráčky, které mohou pomýšlet na titul z grandslamu. A řeknu vám, co se mi nejvíc líbilo...“

…povídejte.

„Plíšková vyhrála loni čtyři turnaje WTA, žádná jich neměla víc. A stejně byla nespokojená se sezonou. Přitom rok skončila druhá na světě. To se mi neuvěřitelně líbilo. Martínezová je špičková koučka, ale Karolína potřebovala v přípravě asi ještě přitvrdit a na to se Vallverdu velmi hodí. I proto mám dojem, že je to teď pro český tenis v Austrálii velmi nadějné.“

I díky jízdě Kvitové, jež ve třech zápasech neprohrála ani set.

„Vypadá skvěle připravená, navíc ji podle mě žene loňská zkušenost. Už tenkrát měla turnaj vyhrát, ve finále s Ósakaovou byla podle mě lepší, hodně nešťastná prohra. Vyloženě na to má. Výborně teď servíruje a to je klíč pro celý její tenis. Údery hraje mimořádně rychlé, málokdo je schopný s ní stíhat. Kritické je pro ni druhé podání.“

