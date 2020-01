Australian Open | Plíšková v Austrálii končí, nezvládla tiebreaky: Ukázala jsem jen 40 procent | iSport.cz

Maximem Karolíny Plíškové na Australian Open je loňské semifinále. Jak to bude letos? • Reuters

"Nejsem si jistá, jestli to byl dneska hezký tenis. Má pro mě nepříjemnou hru a nikdy se proti ní necítím úplně dobře," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu. • Reuters

V pavouku zůstává z původně devíti českých hráček v singlu jen Petra Kvitová, která se v nedělním osmifinále střetne s Marií Sakkariovou z Řecka.

„Pavljučenkovová hrála výborně, se mnou asi nejlepší zápas, ale řekněme, že já předvedla tak čtyřicet procent svého umění. Nevím proč. Udělala jsem spoustu chyb, trápila jsem se na servisu a nedala moc es,“ uvedla Plíšková na tiskové konferenci.

Na rozdíl od týdenních turnajů má na čtrnáctidenních grandslamech problém udržet hru na vysoké úrovni. „Zvládnu dobře jeden zápas, ale ne čtyři pět. Je tady větší tlak, každý to cítí, ale ten bude vždycky. Jde o to, jak se s tím vyrovnat. Přijdou další příležitosti a uvidíme, jestli to zvládnu lépe,“ řekla Plíšková, kterou od letoška nově vedou Venezuelan Daniel Vallverdu a Ukrajinka Olga Savčuková.

Plíšková odešla ze souboje bývalých vítězek juniorky na Australian Open poražena za dvě hodiny a 25 minut. V obou setech přišla první o podání. Pokaždé získala brejk zpět. Ve druhém setu měla za stavu 6:5 při podání Pavljučenkovové dva setboly, ale neuspěla a oba tie-breaky ztratila - první poměrem 4:7 a druhý 3:7.

„Bylo to vyrovnané, a kdybych hrála o malinko líp, mohla jsem vyhrát. V důležitých momentech ale dobře podávala, třeba při setbolech. Myslím, že hrála líp než já,“ řekla letošní vítězka z Brisbane Plíšková. S třicátou nasazenou Pavljučenkovovou prohrála 35:51 na vítězné údery a Rusce podlehla poprvé ze sedmi zápasů.

Turnajová dvojka a loňská semifinalistka Karolína Plíšková prohrála v Melbourne s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou dvakrát 6:7. • Foto profimedia.cz

„Je úžasné porazit poprvé Plíškovou. Skvěle jsem returnovala a dobře podávala. Říkala jsem si, že když jí vezmu jednou nebo dvakrát servis, že to bude nadějné, vždyť je to esová královna,“ řekla na dvorci vítězná Ruska, kterou vede Sam Sumyk, bývalý kouč dvojnásobné vítězky Australian Open Viktorie Azarenkové.

Na úvodním grandslamu sezony vypadla Plíšková ve třetím kole potřetí v kariéře, stejně dopadla před čtyřmi lety a v roce 2015. Sedmadvacetiletá rodačka z Loun tak přijde po turnaji o druhé místo v žebříčku dvouhry WTA.

Třetí kolo je pohromou favoritek. Dohrála také turnajová šestka Belinda Bencicová ze Švýcarska, která získala pouhý game s Estonkou Anett Kontaveitovou. V pátek v Melbourne vypadly japonská obhájkyně titulu Naomi Ósakaová, sedminásobná vítězka turnaje Serena Williamsová z USA i její krajanka a desátá nasazená Madison Keysová.

„Nepřekvapuje mě to včera ani dnes. Ve sportu je to normální. Hůře postavení hráči nemají co ztratit a hrají svůj nejlepší tenis, což se děje,“ řekla Plíšková.

Výsledky tenisového Australian Open Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Carreňo (27-Šp.) 6:1, 6:2, 6:4, Thiem (5-Rak.) - Fritz (29-USA) 6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, Monfils (10-Fr.) - Gulbis (Lot.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:3, Rubljov (17-Rus.) - Goffin (11-Belg.) 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4).

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Pavljučenkovová (30-Rus.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Halepová (4-Rum.) - Putincevová (Kaz.) 6:1, 6:4, Kontaveitová (28-Est.) - Bencicová (6-Švýc.) 6:0, 6:1, Mertensová (16-Belg.) - Bellisová (USA) 6:1, 6:7 (5:7), 6:0, Kerberová (17-Něm.) - Giorgiová (It.) 6:2, 6:7 (4:7), 6:3, Šwiateková (Pol.) - Vekičová (19-Chorv.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) - Davisová, Golubicová (USA/Švýc.) 6:1, 7:5, Krejčíková, Siniaková (4-ČR) - Flipkensová, Townsendová (Belg./USA) 3:6, 6:1, 6:3, McNallyová, Gauffová (USA) - Peschkeová, Schuursová (8-ČR/Niz.) 6:3, 6:4, Arruabarrenaová, Džabúrová (Šp./Tun.) - Voráčová, Peraová (ČR/USA) 6:2, 6:4.