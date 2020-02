Australian Open | Mladá šampionka Australian Open: V Praze plakala, v Melbourne slaví | iSport.cz

A ženský tenis dál nepřestává překvapovat… Šampionka Australian Open 2020? Sofia Keninová, jednadvacetiletá Američanka rozená v Moskvě. Koho by to před turnajem napadlo. Po Naomi Ósakaové či Biance Andreescuové vyšla odnikud další hvězda. Keninová ve finále předčila ostřílenější a favorizovanější Španělku Garbině Muguruzaovou 4:6, 6:2, 6:2. Těší se z prvního grandslamu kariéry, odměny 65 milionů korun i posunu na sedmé místo pořadí WTA Tour.

Je to něco málo přes rok, co Sofie Keninová prožívala v Praze plačtivé zklamání. Těsně prohrála oba dva své zápasy ve fedcupovém finále s Barborou Strýcovou i Kateřinou Siniakovou, coby vůdkyně oslabeného amerického výběru selhala.

Dnes je na vrcholu světa. V pondělí najde své místo na sedmé příčce žebříčku, bude nejlepší ze všech Američanek. To vše díky báječným dvěma týdnům v Melbourne, po nichž si může říkat grandslamová šampionka.

„Poprvé mluvím před tolika lidmi, ale zkusím to co nejlépe,“ krotila na Laverově stadionu Keninová trému. „Můj sen je naplněn. Potvrdilo se, že když za něčím jdete, můžete to dokázat. Nedokážu popsat své pocity, emoce a jsem vděčná, že tady můžu stát.“

Keninová je ve věku 21 let a 80 dnů nejmladší šampionkou Australian Open po dvanácti letech. V roce 2008 vyhrála v Melbourne tehdy dvacetiletá Maria Šarapovová. S ní má nakonec i podobný osud.

Alex Kenin emigroval ze Sovětského svazu do USA se svou manželkou Světlanou, zdravotní sestrou, v roce 1987. V kapse prý měli rovných 286 dolarů. Usadili se v New Yorku, Kenin neuměl anglicky, živil se jako řidič. Dnes již se smíchem vzpomíná, jak zmateně brázdil město, jelikož nerozuměl pokynům z vysílačky, kam se má vydat. „Naše začátky byly vážně těžké. V noci jsem pracoval, přes den chodil do školy,“ vzpomíná na studia angličtiny a počítačů.

Když zjistili, že s manželkou čekají dítě, vrátili se na čas do Ruska, kde se mohli opřít o pomoc rodiny. Po několika měsících ale nabrali znovu směr za Atlantik, tentokrát však na Floridu. Svou dceru Sofii, která preferuje, aby se jí říkalo Soňa, chtěli dát na fotbal či tanec. Ona se ale nejlépe cítila s raketou v ruce, dlouhé hodiny se s ní oháněla před domem. „Měla skvělou koordinaci oko – ruka,“ vybavuje si táta, který s dcerou začal prohrávat, už když jí bylo jedenáct. Dodnes je však jejím hlavním trenérem.

Na Floridě na sebe malá holčička začala brzy strhávat pozornost. A už tehdy se potkávala s tenisovými hvězdami. Kim Clijstersová jí dávala rady, zahrála si s Annou Kurnikovovou či Johnem McEnroem. Patrný byl nejen její tenisový um, ale také hlad, s kterým se do sportu vrhala. „Ač sama nezažila těžké časy, jimiž jsme si v Americe zpočátku procházeli, dobře o nich ví. A myslím, že i to ji udělalo tím, čím se stala. Pere se na kurtu stejně tak, jako jsme se prali s osudem my, když jsme do Ameriky přišli,“ říká pyšný táta Alex.

Otec nové šampionky Australian Open a sedmé hráčky světa.