Problémy v Melbourne. Do izolace až 600 osob, turnaje se přerušují

Někteří tenisté museli po příletu do Austrálie strávit několik dnů zavření na pokoji • Reuters

Podle premiéra státu Victoria Daniela Andrewse nebude mít současné opatření přímý dopad na grandslamové Australian Open, které by mělo začít v pondělí. Na tiskové konferenci uvedl, že ovlivní šest aktuálně hraných turnajů.

Hotelový zaměstnanec měl pozitivní test na covid-19 dnes. Všichni hráči, trenéři či rozhodčí, kteří byli s nakaženým šestadvacetiletým mužem v hotelu Grand Hyatt v kontaktu, budou muset do izolace, než odevzdají negativní test. Očekává se, že se karanténa bude týkat 500 až 600 osob, není známo, kolik z nich je tenistů.

„Spojíme se se všemi, kterých se to týká, abychom jim zajistili otestování, jak nejrychleji to bude možné,“ uvedli pořadatelé Australian Open v prohlášení. „V Melbourne Parku ve čtvrtek žádné zápasy nebudou. Aktualizace pátečního programu bude oznámena později během dneška,“ dodali.

Nakažený pracovník měl v poslední den služby v hotelu 29. ledna negativní test, ale později byl testován s pozitivním výsledkem. „Je to jen jeden případ. Jsme dobře vycvičeni a vyškoleni na to, co máme dělat,“ uvedl Andrews.

Všech zhruba 1200 zahraničních účastníků Australian Open muselo po příletu do země do čtrnáctidenní karantény. Většina hráčů mohla na několik hodin denně odejít z hotelu a trénovat, skupina 72 tenistů včetně čtyř Čechů ale měla kvůli nakaženým spolucestujícím přísnější izolaci bez možnosti opustit hotelový pokoj.

Úvodní grandslam sezony počítá s tím, že denně bude smět do Melbourne Parku až 30 tisíc diváků. „Turnaj je pro nás důležitý, ale tady jde o veřejné zdraví a bezpečnost,“ dodal Andrews.