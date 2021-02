Vondroušová se rozjíždí. Talent s vlastní cestou a neznámým koučem

Markéta Vondroušová se raduje po postupu do semifinále Yarra Valley Classic • ČTK/AP

Čekali byste větší oslavu po vytvoření osobního rekordu na Australian Open. Markéta Vondroušová jen mávla rukou, když dorazila o generaci starší Kanaďanku Rebeccu Marinovou (6:1, 7:5) a poprvé postoupila do 3. kola. „Poslala jsem jí čop a ona zkazila. Nebyla jsem úplně spokojená s mečbolem, ale mám radost, že jsem vyhrála. To se ukázalo, až když jsem slezla z kurtu,“ vyprávěla v dobré náladě po vítězné středě, během níž uspěla i v deblu.

Markéta Vondroušová věk: 21 let (28. 6. 1999 v Sokolově) výška: 172 cm na žebříčku: 20. tituly na WTA: 1 (Biel 2017) finále na WTA: Roland Garros, Budapešť, Istanbul (vše 2019) letošní bilance: 5:2

Poslední týdny se Vondroušová směje víc než dřív. Konečně totiž znovu vítězí. Na přípravném turnaji Yarra Valley Classic zapsala semifinále, nyní je na grandslamu mezi 32 nejlepšími hráčkami. Poprvé od slavné jízdy do finále Roland Garros 2019 se dostala tak daleko.

Předloňská Paříž z ní udělala známou tenisovou tvář, od níž se čekaly další velké výsledky. Ty nepřišly. I proto je lehké zapomenout, že je Vondroušové stále jen 21 let. V pořadí WTA Tour jí patří dvacáté místo, před ní figuruje jen jedna mladší tenistka (devatenáctiletá šampionka Roland Garros Iga Šwiateková). Z krajanek má před sebou pouze duo KP a PK.

Právě s Petrou Kvitovou se podle papírových předpokladů měla ve 3. kole Australian Open střetnout, favoritku však vyřadila Sorana Cirsteaová, na níž se po volném dni Vondroušová chystá. „Hraje trošku jinak než já, spíš budou hrát výměny a Markéta si počká, jestli se Sorana nevykazí,“ předpovídala zklamaná Kvitová.

Haló z nového kouče

Její štvanický mentor Jiří Hřebec o ní říká, že je klučičí typ. Jako malá zkoušela atletiku, fotbal či florbal, než se definitivně upsala tenisu. Má extrémní pohybové nadání, po kurtu běhá jako gazela, disponuje úžasným zrychlením i shůry danou předvídavostí. V kombinaci s levou rukou, která je vždy výhodou, trochu připomíná Rafu Nadala. Proti němu si také každou výměnu musíte vyhrát alespoň dvakrát.

Trenéři na ní nejvíc oceňují její instinkty a přirozenou herní inteligenci, snad každou situaci na kurtu dokáže vyřešit správně. Tohle se nedá naučit, s tím se musíte narodit. Její šikovnost nejlépe demonstruje jedna libůstka: kraťasy, nejmilejší a asi i nejlepší úder české šikuly, s nímž dokáže rozhodovat zápasy. K takovému stylu ji na vesnických kurtech v v Kynšperku nad Ohří vychoval první trenér Jan Fuchs.

Vondroušová, jejímž manažerem je boss fotbalové Plzně Adolf Šádek, s ním stále stoupá. Nikterak raketově, jelikož její chorobopis je předlouhý. Ještě nikdy nedohrála profesionální sezonu do konce. Sezonu 2016 ukončila předčasně s chronicky bolavým loktem, rok nato to byla záda, pak natržené tříslo. Z pařížského antukového laufu 2019 ji vyhodilo zranění zápěstí, s nímž musela na operaci. Na sklonku pandemické sezony 2020 chytila covid a musela se poroučet z domácího podniku v Ostravě ještě dřív, než začal. „Takže letos chci dohrát sezonu hlavně ve zdraví do konce,“ přeje si.

Rok rozjela pod dohledem nového trenéra. Lecjaká dívka jejího postavení a talentu by hledala jako náhradu za Jana Hernycha velké jméno, ona si vybrala Libora Salabu. Osmadvacetiletého neznámého kouče, jenž to v kariéře dotáhl nejdál na chvost pětistovky ATP.

„Jsem ráda, že hned přišly výsledky. Že lidi vidí, že to jde i takhle,“ líčí dívka přezdívaná Maky, jež potkávala Salabu čtyři roky na Štvanici a svědčí jí, že jsou si věkově blíž než se čtyřicátníkem Janem Hernychem. „Věděla jsem, že kolem něj bude haló, protože není známý a nemá tolik zkušeností. Pro mě je ale hrozně důležité, že je pohoda mimo kurt. Jsem v klidu a promítá se to do zápasů. Nemusím řešit nic okolo. Lepší než mít zkušeného trenéra, se kterým bych si nerozuměla.“

Horší pověst? Každého to sebere

Jak dlouho tohle souznění vydrží, je otázkou. Je bohem nadaná, ale strašně složitá na spolupráci. Introvertka neustále přilepená k mobilu. Říká se, že je s ní těžké vyjít. A svou pověst si dobře uvědomuje. „Snažím se názory lidí moc nečíst, nemyslet na ně. Každého to občas trochu sebere, když něco slyší. Přemýšlí: Možná to tak je, možná ne,“ přiznává.

Když je však zdravá a kouč ji dostane do pohody, sklízí se ve velkém. To se právě děje. Loni se Vondroušová trápila, prohrávala těsné třísetové zápasy, sezonu končila bídnou bilancí 8:10. „Minulý rok byl těžký. Pořád jsem prohrávala tříseťáky. Přišly momenty, kdy jsem zatuhla a vzdala to v hlavě. V Austrálii jsem to ale zlomila. Věřím si mnohem víc než dřív,“ popisuje s tím, že radu u psychologa rozhodně nehledala. „Chci se s tím poprat sama.“

Pořád je na samém začátku kariéry. Stále má sen o vpádu do top 10 žebříčku, i když ten nechce hlásat příliš vehementně, vždyť letos v Paříži odečte astronomických 1300 bodů za předloňské finále. „Jo, dost bodů obhajuju. Pro mě je hlavní, abych se cítila dobře na kurtu a měla radost z tenisu. Minulý rok jsem se trápila a myslím, že to bylo vidět. Byly to nepříjemné chvíle. Teď jsem zpátky a tenis mě zase baví.“

Na co to bude stačit v Austrálii? Limity neexistují. Sofia Keninová loni Melbourne vyhrála v jednadvaceti letech jako světová patnáctka. Maky je nyní stejně stará a jen o pět míst níž na žebříčku...