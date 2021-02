Lazaret Open. Nenormální, vyčítá Djokovič. Může tenis pokračovat?

Djokovič, jenž se zranil při utkání 3. kola s Američanem Taylorem Fritzem, o volných dnech netrénuje a věnuje veškerý čas péči o břišní sval. „Dnes jsem se cítil nejlépe od té doby, co jsem se zranil. Jde to správným směrem,“ líčil po málo kvalitní leč dramatické bitvě se Zverevem. Němec vedl 4:1 ve třetí sadě a 3:0 ve čtvrté. Přesto neuspěl a stále čeká na první grandslamový triumf nad protivníkem z top 10.

Možná i kvůli tomu, že není fit. I on nastoupil k utkání se zabandážovaným břišním svalem. Grigor Dimitrov odehrál své čtvrtfinále s bolavými zády, kvůli břišnímu svalu nenastoupil do osmifinále Matteo Berrettini, Rafael Nadal laboruje se zády.

„Tohle všechno není normální, dvoutýdenní karanténa v Austrálii se na nás všech podepsala,“ myslí si Djokovič o mužích, kteří musí soupeřit v dlouhých zápasech na tři vítězné sety.

A kolem sebe slýchá, že pokud bude cestování mezi zeměmi vyžadovat další dny v karanténách, půjde těžko provoz na ATP Tour dodržet. „Je to něco, co musíme řešit,“ soudí a navrhuje systém ve stylu loňské bubliny NBA, tedy několika turnajů v řadě na jednom místě. „Protože tady v Austrálii jsou na to s pandemií nejlépe, až se vrátíme do Evropy, bude mnohem hůř,“ varuje Djokovič, šéf nově vzniklé hráčské asociace PTPA.