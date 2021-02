Parťačka Muchové: S Kájou jsme si poplakaly v šatně. Cítila, že je blízko

Jak jste prožívala rozhodující momenty?

„Hodně intenzivně. Bylo náročné sledovat to z jiné pozice než z kurtu. Říká se, že někdy je to z lavičky ještě horší, než být přímo na kurtě. Po zápase jsme v týmu trochu smutní, ale myslím, že za chvíli začne převládat radost z toho, že Kája udělala dobrý výsledek. Semifinále je skvělé!“

Karolína byla kousek od grandslamového finále. Jak vzala porážku?

„Byly tam slzy, myslím, že je to pochopitelné. Tak jsme si trochu spolu poplakaly v šatně. Ale velmi brzo se to začne lámat do pozitivna. Kája cítila, že je blízko finále. Když porazí světovou jedničku (Ashleigh Bartyovou), tak to pak vyznívá, že každá další soupeřka je slabší. Je tam potom tlak, že by měla vyhrát. Ale myslím, že podala dobrý výkon a může být na sebe pyšná.“

Co podle vás rozhodlo bitvu proti Bradyové?

„Kája se tady dlouhodobě trápí s břichem, nemohla se o servis opřít tolik, jak je zvyklá. Neměla den volna, který by byl dobrý a díky kterému to skvěle zvládala po celý turnaj. Bradyová dobře servírovala, hrála až nadprůměrně, nedělala moc chyb. Ve třetím setu chybělo maličko, aby se to na konci z jejího pohledu ještě víc zkomplikovalo. Osobně si myslím, že kdyby Kája srovnala na 5:5, zápas by otočila. Koncovky po celou dobu turnaje totiž zvládala skvěle hlavou. Znovu na konci ukázala, že je silná, ale o kousek to bohužel nevyšlo… Rozhodl jeden, dva míče.“

O zdravotních komplikacích řady hráčů otevřeně mluvil i Novak Djokovič. Podepsala se i na zdraví Karolíny povinná karanténa, kterou musela před turnajem absolvovat?

„Je to tak, hodně hráčů tady bojuje právě s břichem, což je zvláštní. Většinou se jich tolik s jedním konkrétním problémem nepotká. Já nejsem fyzioterapeut, abych posoudila, čím to může být, ale všichni byli v karanténě, režim měli trošku jiný, než na jaký jsou zvyklí. Mohlo to mít vliv.“

Muchová ve všech zápasech předváděla obrovskou nezlomnost. Na druhou stranu měla několikrát slabší začátek. Co za tím stálo?

„Žádnou teorii nemám. Někdy se to tak sejde, že nechytíte první dva gemy, soupeřka pak třeba dobře odservíruje. Pořád je to začátek zápasu, holky se oťukávají. Kája tady hrála šest utkání a stalo se třikrát, že jí začátek trochu utekl. Ale teď bych ani neřekla, že to bylo nějaké výrazné. Asi víme, o kterých zápasech se bavíme, kdy to bylo 0:5 nebo 0:4 (s Elise Mertensovou a Ashleigh Bartyovou). Ale to se stane a je cenné, že to dokázala obrátit.“

V čem byl klíč, že si všechno tak sedlo? Povedlo se vám navodit pohodu v týmu?

„Tenis je jeden ze sportů, kde je potřeba, aby do sebe zapadla velká spousta věcí. Je to takové puzzle. Kája měla s koučem kvalitně natrénováno, do toho pak zapadají další věci, jako že se někde cítí dobře, příjemně, že s sebou má fyzioterapeuta, který ji může ošetřit, když je potřeba. Je to několik částí, co do sebe musejí zapadnout, aby udělala dobrý výsledek. Tady se to poskládalo, jak mělo, a tím pádem se jí podařilo urvat semifinále.“

Dokázala jste z Karolíny sejmout psychickou zátěž? Byla to v Melbourne i zábava?

„Grandslam není úplná pohodička, ale já se snažila jí trošičku hlavu od tenisu vyčistit, když byla ta možnost. Některé dny byly dlouhé a vracely jsme se z tenisu až mezi devátou a desátou večer. Když to však šlo, tak jsme podnikly něco, kde mohla trochu vypnout. Třeba jsme si zašly do parku, což bylo moc fajn. Je to jedno ke druhému, dobře se to poskládalo. Teď to vypadá, že se to mohlo poskládat ještě líp, přesto buďme vděční za to, jak to dopadlo.“

Narážíte na fakt, že z přípravného turnaje odstoupila právě kvůli břišnímu svalu?

„Ano, když se odhlašovala z prvního turnaje, asi nikoho nenapadlo, že může dojít až do semifinále Australian Open. Odhlášení z přípravného podniku bylo správné rozhodnutí a výsledkem je výborný úspěch.“

Do Austrálie jste cestovala místo kouče Davida Kotyzy, byla jste v roli spojky mezi hráčkou a trenérem. Neříkejte, že vás teď Karolína nebude chtít na turnajích pořád…

„Ne, nebude. (směje se) Je to především tvrdá práce s trenérem, to je ta nejzákladnější a nejdůležitější součást všeho. K té se potom dají napojit ostatní části. Myslím, že není na místě se bavit o tom, abych s ní cestovala jen já. Ovšem nevylučuji, že se to někdy v budoucnu může takhle výjimečně zadařit.“ (usmívá se)

Chystáte odměnu za všechnu dřinu, kterou jste všichni podstoupili?

„Je pravda, že dřina to byla veliká. Psychicky náročná o to víc, čím jsme si tady musely od začátku projít s karanténou – jeden lockdown, druhý lockdown. Byla spousta vnějších vlivů, které do toho zasahovaly a které to ovlivňovaly. Takže máme za sebou těžký měsíc a je čas si trochu oddechnout, něčím se potěšit. Večer si připijeme na apartmánu a půjdeme spát, protože jsme dost unavené. Další den ale něco vymyslíme, abychom se rozveselily.“