Djokovič měl v prosinci pozitivní test, tvrdí právníci tenisové hvězdy

Australian Open vyhrál v kariéře už devětkrát a letos měl usilovat o desáté prvenství, navíc čtvrté v řadě. Novak Djokovič ale není očkovaný, což v „koronavirovém světě“ vše zkomplikovalo. Ačkoliv nejprve dostal výjimku a oprávnění na grandslamu startovat, vzápětí přišla stopka od australských úřadů. Ty mu po příletu do Melbourne zrušily víza a zapověděly vstup do země.

Srbská hvězda se ale nevzdala a nyní čeká na pondělní soud, u nějž se domáhá zvrácení aktuální situace. Právníci světové jedničky navíc čerstvě přišli s informací, že měl dostat výjimku i vzhledem k tomu, že nemoc nedávno prodělal. „První pozitivní výsledek PCR testu byl zaznamenán 16. prosince,“ uvedli.

Djokovič se nemusel otočit na pětníku a nasednout na zpáteční letadlo, ale nemá volnost pohybu a nemůže trénovat. To se částečně pokusil změnit. Během pobytu v melbournském hotelu měl Srb požádat o pronájem bytu, ze kterého by měl přístup na tenisový kurt, na kterém by mohl trénovat. Dokonce nabídl, že zaplatí i dozor, který by kontroloval, že nijak neporuší pravidla. To vše však úřady zamítly.

Stejně tak jeho požadavek na vlastního kuchaře, aby mohl držet své speciální stravovací návyky, které jsou spojené nejen s bezlepkovou dietou. I na to slyšel jasné: NE. Djokovičovi mělo být řečeno, že se mu nedostane žádného speciálního zacházení.

Světová jednička tak musí čekat na pondělní rozhodnutí soudu, zda bude deportována, nebo bude moct zůstat.