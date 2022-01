Djokovič v Austrálii? Na start bych spíš nevsadil, říká expert Sportu

Nová tenisová sezona odstartuje naplno tradičně na Australian Open už za necelý týden, ale momentálně se řeší všechno, jenom ne sport samotný. A to kvůli dění okolo světové jedničky Novaka Djokoviče, který bojuje o to, aby si mohl zahrát na prvním grandslamu v roce 2022, i když mu australské úřady po příletu původně neumožnily vstup do země. Na tenhle zamotaný a komplikovaný případ se podíváme s tenisovým redaktorem a expertem deníku Sport Janem Jarochem.

Téma Djokovič a Austalian Open rezonuje celým světem. Světový tenista číslo jedna zatím může na kontinentu trénovat, ale brzy se může stát, že ho ze země vyhostí a on o svůj oblíbený grandslam přijde. Kde se stala chyba?

„Je to zbabraný příběh z obou stran. Tennnis Australia (tenisový svaz) v tom hraje nešťastnou roli. Djokovič je největší hvězda turnaje. Jsou v presu, aby měli co nejlepší turnaj, pokud by tam Djokovič získal 21. grandslam a vytvořil rekord, tak by vznikla obrovská publicita. Je v jejich zájmu, aby tam hrál,“ říká tenisový expert a redaktor Sportu Jan Jaroch.

Djokovič byl zadržený po příletu do Austrálie kvůli tomu, že není očkovaný proti koronaviru, což vyvolalo obří poprask. Srbský tenista byl po odvolání u soudu propuštěný, v Austrálii ale verdikt mohou změnit a hráč by musel ze země odletět, aniž by na turnaji nastoupil.

„Je to pořád padesát na padesát. Ministr pro imigraci mu znovu může viza zrušit a zakázat mu vstup na další tři roky, to už je docela soda," doplňuje Jaroch.

Co si o celé kauze myslí? Jak ji vnímají v Austrálii? Více se dozvíte ve VIDEU.

