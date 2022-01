Vzestup zdrcené hvězdy. Přišla o otce, teď ji čeká bitva se světovou jedničkou

Je jí teprve 20 let, přesto už Amanda Anisimovová během tenisové kariéry stihla prožít jízdu jako na horské dráze. Koncem léta 2019 náhle zemřel její otec a trenér Konstantin a mimořádný talent herně i výsledkově strádal. Mladá Američanka dlouho hledala správnou cestu a směr, ale zkraje letošní sezony si rázem počíná jako ostřílená šampionka. „Po neuvěřitelně těžkém roce jsem v dobrém rozpoložení,“ jásala. Na Australian Open už vyřadila obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou a v rámci nedělního programu má políčeno na domácí top favoritku Ashleigh Bartyovou.

Nejúspěšnější tenistky dosavadního průběhu sezony? Stoprocentní zůstává na grandslamové scéně už jen kvarteto a dvě z něj na sebe narazí v rámci 4. kola Australian Open. Světová jednička Ashleigh Bartyová má titul z Adelaide a drží zápasovou bilanci 7:0. Její vyzyvatelka Amanda Anisimovová zase opanovala přípravný podnik v Melbourne a ve statistikách za jejím jménem září ještě o chlup lepší čísla 8:0.

Anisimovová by ráda postupovala ve šlépějích své předchůdkyně – jiné Američanky s ruskými kořeny – Sofie Keninové, která nečekaně ovládla grandslamový podnik v Melbourne před dvěma lety. Vykročila sebevědomě, když v úvodním týdnu zničila v zápase druhého kola olympijskou vítězku z Tokia Belindu Bencicovou (6:2, 7:5). V pátek pak dokonce vyřadila ve strhující třísetové bitvě obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou, když odvrátila dva mečboly a triumfovala v zápasovém tie-breaku 10:5. „Jsem nesmírně šťastná. Zahrát si poprvé proti Naomi bylo neskutečné, byla jsem nervózní. Ale teď jsem opravdu spokojená a jen je škoda, že jsme nemohly vyhrát obě,“ líčila Anisimovová po jedné z největších výher kariéry (4:6, 6:3, 7:6).

Vraťme se ale o dva týdny zpět, kdy Anisimovová slavila vítězství na podniku s názvem Melbourne Summer Set 2. Po finálovém triumfu nad Běloruskou Aljaksandru Sasnovičovou pózovala se skleněnou trofejí v podobě bumerangu a nahlas zavzpomínala na muže, který z velké části stojí za jejími úspěchy.

„Děkuji tátovi. Přála bych si, abys mi po výhře mohl poslat vtipnou zprávu, jak bys to normálně udělal. Ale vím, že jsi na mě hrdý,“ vzkázala milovanému otci.

Konstantin Anisimov se s ženou Olgou a dcerou Marií vydal v roce 1998 z Ruska za oceán do New Jersey. Mladší Amanda, narozená už v USA, začala hrát v pěti letech. Aby měly obě sestry lepší tréninkové podmínky, přestěhovala se rodina na Floridu, kde se z Amandy vyklubal výjimečný talent. V čerstvých šestnácti letech se stala vítězkou juniorky na US Open (ve finále porazila tehdy teprve 13letou Coco Gauffovou) a chystala se brzy prorazit na seniorské scéně.

Zlomový rok 2019 však pro vycházející hvězdu přinesl kromě prvního turnajového vavřínu na okruhu WTA na antukovém turnaji v Bogotě a semifinále na Roland Garros taky zdrcující okamžik. Anisimovová se zrovna chystala na start na US Open, když přišla šokující zpráva, že její otec Konstantin byl nalezen mrtev.

Příčinou byl infarkt. Z turnaje odstoupila, následující sezonu pak z velké části překazila pandemie koronaviru. A loňský rok? Z pohledu Anisimovové nebylo příliš o čem vyprávět. Do Melbourne ji nepustil COVID-19 a ani po zbytek roku nezabodovala. Ve světovém žebříčku vypadla z top 80. Dala se však dohromady s Australanem Darrenem Cahillem, bývalým trenérem Simony Halepové, a spolupráci si teď nemůže vynachválit.

„Dodává mi sebevědomí. Snaží se, abych zůstala klidná a uvolněná,“ prozradila. Sílu znovuzrozené Američanky v neděli pocítí na hlavním dvorci v Melbourne Parku domácí hvězda Bartyová. „Cítím se dobře, v těžkých chvílích jsem schopná předvést dobrý tenis. Ashley je úžasná hráčka, je to šampionka, ale pro mě je tento zápas velkou příležitostí,“ navnadila Anisimovová fanoušky.