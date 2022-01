Úžasná Krejčíková smetla Azarenkovou, Nadal drží šanci na rekord

Česká tenistka Barbora Krejčíková porazila v osmifinále Viktorii Azarenkovou a postoupila do dalšího kola • ČTK / AP / Simon Baker

Výtečný úspěch! Česká tenistka Barbora Krejčíková porazila v osmifinále Australian Open Bělorusku Viktorii Azarenkovou dvakrát 6:2 a potřetí v kariéře postoupila v grandslamové dvouhře do čtvrtfinále. Čtvrtá nasazená turnaje v Melbourne se o semifinále utká s Madison Keysovou z USA. Rafael Nadal ve 4. kole porazil Adriana Mannarina 7:6, 6:2, 6:2 a drží šanci na rekordní 21. grandslamový titul.

„Jsem neobyčejně šťastná, že jsem vyhrála. Těžko hledám slova,“ řekla Krejčíková na kurtu Roda Lavera. „Cítila jsem se výborně. Už jsem tady hrála a poprvé to je vždycky těší. Vika byla favoritkou, snažila jsem se hrát nejlepší tenis, což se mi povedlo. A jsem ve čtvrtfinále.“

Krejčíková zvládla duel s dvojnásobnou vítězkou Australian Open Azarenkovou bravurně. Nasázela 23 vítězných míčů a udělala jen dvanáct chyb. Působila klidně a hrála chytře i agresivně. Od stavu 3:2 v prvním setu získala pět her v řadě. Běloruska si nechala po prvním gamu druhého setu opakovaně ošetřovat krk, srovnala z 0:2 na 2:2. ale zbytek zápas znovu patřil české tenistce.

V pondělí čeká Krejčíkovou v páru s Kateřinou Siniakovou utkání o postup do čtvrtfinále čtyřhry. „To je zápas, na který se teď soustředím a chci ho zahrát dobře,“ pronesla Krejčíková.

Ve dvouhře se v úterý střetne s Keysovou, která vyřadila v osmifinále Španělku Paulu Badosaovou, přemožitelku Krejčíkové z finále v Sydney. Krejčíková se s finalistkou US Open 2017 Keysovou dosud na okruhu nestřetla. „Věřím, že zase budeme hrát na velkém kurtu a doufám, že to bude zábava pro fanoušky. Těším se na to, proto tady jsem,“ řekla šestadvacetiletá Krejčíková.

Ve čtvrtfinále dvouhry na grandslamu si Krejčíková poprvé zahrála loni cestou za titulem na antukovém Roland Garros a mezi osmičkou skončila v New Yorku na US Open.

Favorizvaný Zverev padl

Po loňském olympijském zlatu a triumfu na Turnaji mistrů patřil Alexander Zverev při neúčasti světové jedničky Novaka Djokoviče k hlavním favoritům na výhru na Australian Open. Německý tenista ale bude dál na svůj první grandslamový titul čekat, v Melbourne totiž vypadl už v osmifinále po prohře s Kanaďanem Denisem Shapovalovem 3:6, 6:7 a 3:6.

Shapovalov se ve čtvrtfinále utká s Rafael Nadalem. Španěl si ve 4. kole poradil s Adrianem Mannarinem z Francie 7:6, 6:2, 6:2 a drží šanci na rekordní 21. grandslamovou trofej.

Třetí hráč světa Zverev sice triumfoval loni pod pěti kruhy v Tokiu a už dvakrát na Turnaji mistrů, na akcích velké čtyřky se mu ale nedaří. Z posledních osmi zápasů na nich porazil jen jednou hráče světové dvacítky a v horkém dni nestačil na čtrnáctého nasazeného Shapovalova.

„Od začátku zápasu neměl tělo v napětí, chyběla mu agresivita a jeho hra postrádala obvyklou dynamiku,“ hodnotil výkon svého krajana Boris Becker v televizi Eurosport.

Shapovalov pomohl začátkem ledna vyhrát pro Kanadu ATP Cup v Sydney, ale v Melbourne měl v prvních třech kolech problémy. Dva zápasy vyhrál ve čtyřech setech, jeden až v pěti a dohromady strávil na kurtu jedenáct hodin. „Nečekal jsem, že zrovna tenhle zvládnu ve třech,“ usmíval se po překvapivě rychlé výhře nad Zverevem za dvě hodiny a jednadvacet minut.

Dvaadvacetiletý Kanaďan se tak může těšit na zápas s Nadalem, kterého porazil jednou ze čtyř zápasů. „Je vždy ctí nastoupit proti Rafovi. Bude to bitva,“ řekla Shapovalov.

Nadal je ve čtvrtfinále Australian Open počtrnácté v kariéře. V utkání s Mannarinem měl problémy jen v první sadě, kterou rozhodl až osmadvacetiminutový tie-break. Nadal v něm odvrátil čtyři setboly, sám využil až ten sedmý a uspěl poměrem 16:14. Zbylé dva sety už ovládl jasně.

„První set byl velmi napjatý a mohlo se v něm stát cokoli. Na konci jsem měl trochu štěstí, protože on měl hodně šancí. Ulevilo se mi, když jsem ten set získat, to bez pochyb,“ řekl Nadal.

O překvapení se postarala i Jessica Pegulaová. Američanka vyřadila po setech 7:6 a 6:3 pátou nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka a může hrát s jedničkou Ashleigh Bartyovou. Domácí favoritku na titul čeká večerní zápas s jinou Američankou Amandou Anisimovovou.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Shapovalov (14-Kan.) - Zverev (3-Něm.) 6:3, 7:6 (7:5), 6:3,

Nadal (6-Šp.) - Mannarino (Fr.) 7:6 (16:14), 6:2, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Krejčíková (4-ČR) - Azarenková (24-Běl.) 6:2, 6:2,

Keysová (USA) - Badosaová (8-Šp.) 6:3, 6:1,

Pegulaová (21-USA) - Sakkariová (5-Řec.) 7:6 (7:0), 6:3.

Junioři

Dvouhra - 1. kolo:

Nicod (ČR) - Gavrielides (Něm.) 7:6 (7:4), 6:3,

Basile (Belg.) - Petr (ČR) 2:6, 7:6 (12:10), 6:1,

Tokac (Tur.) - Bartoň (ČR) 4:6, 7:6 (12:10), 6:2.

Juniorky

Dvouhra - 1. kolo:

Lopezová (USA) - Havlíčková (ČR) 4:6, 6:2, 6:1,

Šmejkalová (ČR) - Auliaová (Austr.) 6:4, 3:6, 6:0.