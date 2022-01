Australané skandují, Krejčíková žasne: Pohádka stále pokračuje!

Před utkáním jste vzpomínala, jak Azarenková vyhrávala v Melbourne tituly, když jste nastupovala v juniorce. Je vítězství o to výjimečnější?

„Je to speciální, Vika to tu má ráda, vždycky tu hrála dobře, má tady své největší úspěchy. V Rod Laver Aréně hrála nespočetněkrát, cítí se tam jak doma v obýváku. Věděla jsem, že musím předvést svůj nejlepší tenis, abych ji porazila. Což se podařilo a je to výjimečné. Z vítězství nad takovou šampionkou mám velkou radost.“

Nezdálo se ale, že byste byla ze zápasu nějak nervózní.

„Nervozita tam určitě nebyla, právě naopak. Na zápas jsem se strašně těšila, už jsem s Vikou hrála a předloni v Ostravě se mi ji nepodařilo porazit. Ráda hraji proti top soupeřkám, protože se člověk strašně moc naučí. Zápas i vlastně celý dnešek jsem zvládla dobře. Jen jsem se soustředila, abych pokračovala ve své hře, aby Vika co nejvíc běhala a já abych hrála agresivně, dobře podávala a nedělala moc chyb. Byla jsem ráda, že se mi to takto podařilo a hrála jsem fakt dobře.“

Po utkání se zdálo, že tomu nemůžete ani věřit…

„Neřekla bych, že bych tomu nevěřila. Spíš je to něco speciálního a kouzelného. Před pár měsíci jsem ani nebyla v první stovce, teď jsem tady a hraju na největších kurtech proti šampionkám. A dokážu je porážet. Takže bych řekla, že už to není údiv. Spíš krásný pocit, že to stále pokračuje.“

V utkání jste vypálila 23 winnerů a udělala pouze 12 nevynucených chyb. Fanoušci po něm skandovali Ba-Ba-Ba-Barbora, nazývali vás šampionkou. Vnímáte, jak si postupně budujete náklonnost příznivců?

„Jsem moc ráda, že mě takto fanoušci začínají vnímat a začínají mi fandit. Je moc příjemné, když tam takové věci člověk slyší. Lidi mi začínají fandit a těším se, že jim budu dělat dál radost.“

Největší radost asi děláte nejbližším doma. Jaké jsou ohlasy?

„Všichni moji nejbližší mají doma velkou radost, na každý zápas vstávají a dívají se. Jsem ráda, že mi takto dodávají energii a já jim to takovými výsledky můžu vracet. Že jim dělám radost a oni nevstávali zbytečně.“

Na US Open jste si povzdechla, že vás turnaj příliš nerespektuje a dostáváte malé kurty. Nyní jste hrála podruhé za sebou na centrkurtu Roda Lavera. Cítíte, že i tohle se mění a už jste etablovanou hvězdou?

„Těžko říct, spíš si myslím, že k tomu musím ještě víc vyhrát a o to víc musím ještě makat. Ale zase musím říct, že tady v Austrálii mě zatím dávali na velké show kurty, za což jsem ráda. Od začátku turnaje na nich předvádím velice slušné výkony a doufám, že i příští zápas budu hrát na největším kurtu a snad se to odrazí i na dalších turnajích.“

Obhajovat je vždy těžší než dobývat pozice. Čekalo se, že sezona 2022 pro vás bude složitá, vy jste ji ale odstartovala s bilancí 7:1, finále turnaje v Sydney jste zaštítila postupem do čtvrtfinále Australian Open. Je to uklidňující? Může to dodat ráz celému roku?

„Možná jo, možná ne. Kdo ví. Vím, že všichni o mých obhajobách mluví, že to bude hodně těžký. Já si jsem všeho vědomá, ale pro mě je to na druhou stranu super. Jsem ráda, že jsem tak vysoko, že můžu obhajovat body. Je to pro mě nová výzva, která mě donutí být zase o něco lepší tenistka i člověk. Takže právě naopak, jsem hrozně ráda, že se to děje a můžu se osobnostně pořád zlepšovat a růst.“

A máte dokonce šanci na to vyrůst až do pozice světové jedničky, pokud turnaj vyhrajete. Vkrádá se vám to do mysli?

„Ne. (kroutí hlavou) Soustředím se jen na zápasy, chci jich vyhrát co nejvíc, to je pro mě absolutní cíl. Vůbec neřeším, jestli jsem blízko titulu nebo jedničce. Když jdu na kurt, řeším jen, že chci vyhrát další zápas. Mě to takhle prostě pomáhá.“

Další výzvou je čtvrtfinále proti Madison Keysové. Jaký to bude zápas?

„Hraje skvěle, viděla jsem ji. Sleduju hodně tenisových zápasů, takže vím, co se děje. Má opravdu sílu, vždycky ji měla. Dělá věci dobře, ráda je agresivní. V posledním zápase dobře podávala a trefovala forhend. Musíme najít způsob, jak tyhle věci eliminovat a jak jí vnutit svou hru.“