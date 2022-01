Australian Open ONLINE: Krejčíková se Siniakovou hrají v noci semifinále

Barbora Krejčíková vstoupila do Australian Open Suverénně • ČTK/AP

Barbora Krejčíková slaví postup do osmifinále Australian Open • ČTK / AP / Andy Brownbill

Česká tenistka Barbora Krejčíková porazila v osmifinále Viktorii Azarenkovou a postoupila do dalšího kola • ČTK / AP / Simon Baker

Česká tenistka Barbora Krejčíková porazila v osmifinále Viktorii Azarenkovou a postoupila do dalšího kola • ČTK / AP / Hamish Blair

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou postoupily do semifinále čtyřhry na Australian Open potřetí v řadě • Profimedia.cz

Boj o finále je tady! Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se v noci na čtvrtek pustí do semifinálové bitvy proti rusko-belgickému páru Veronika Kuděrmětovová - Elise Mertensová. Turnajové jedničky z Česka mohou nakročit k dalšímu velkému úspěchu. Podaří se jim to? Utkání by mělo začít ve 3:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.