Krejčíkové nebylo dobře: Trenér mi říkal, ať skrečuju. Měřili jí tlak

Každou postupující minutou zápasu působila bezradněji. Dívat se na výkon tenistky, jež nebyla ve své kůži, bolelo. Kouč Aleš Kartus jí z tribuny centrkurtu radil, ať čtvrtfinále Australian Open raději skrečuje. Barbora Krejčíková odmítla. Cestu z labyrintu, který jí připravila vlastní zdravotní indispozice a raketou se mohutně ohánějící Američanka Madison Keysová, ale nenašla. Za 85 minut byl snu o melbournském titulu a snad i pozici světové jedničky konec – 3:6, 2:6. „Nechci se vymlouvat, nebylo by to uctivé vůči soupeřce,“ odmítla Krejčíková prozradit, co ji potkalo. Už na konci první sady se však nechala ošetřit, měřili jí tlak. Bylo evidentní, že něco není v pořádku.

Prozradíte, co se s vámi dělo? Výkon s pouze 12 winnery a 28 nevynucenými chybami křičí, že jste nebyla v pořádku.

„Já bych vám to řekla, ale nechci se o tom bavit. Přijde mi to vůči soupeřce neuctivé, abych se tady na něco vymlouvala a hledala důvod, proč to nešlo. Něco mě trápilo a já se necítila dobře. Ale nechci to rozebírat, protože Madison si vítězství zaslouží… Byly to prostě nějaké problémy plus do toho velké teplo… Snažila jsem se poskládat míče dohromady, abych získala gamy, ale ve výsledku to šlo jen chvilku.“

Soupeřka je z Floridy zvyklá na těžké podmínky a teplo. Mohla to být její výhoda?

„Těžkou soudit. Mně teplo většinou taky nevadí, poslední zápas s Vikou (Azarenkovou) bylo také obrovské teplo a cítila jsem se dobře. Dneska se to bohužel tak blbě sešlo, cítila jsem se špatně. Už to nezměním. Ze začátku jsme se hodně tahaly, ale bohužel v důležitých momentech jsem nepředvedla hru, kterou jsem doteď předváděla. Zahrála jsem špatně a výsledkem je, že jsem prostě prohrála. Tak to většinou bývá, když člověk zahraje špatně.“

Ve druhém setu jste často hledala pohledem kouče, působila jste bezradně. Uvažovala jste o skreči?

„Trenér mi jasně řekl, že mám skrečovat, že vůbec nemám pokračovat. Ale já nejsem ten typ, který by chtěl skrečovat. Je to čtvrtfinále grandslamu, nikdo nechce vzdát. Každý chce hrát do konce, snaží se a doufá, že se něco stane a zlepší se to. Dokud nepadne poslední míč, pořád je šance zápas otočit. Chtěla jsem hrát, ale bohužel, poslední míč pro mě nedopadl a byl konec.“

Už je vám teď, hodinu po zápase, lépe?

„Moc ne.“

Budete v pořádku na středeční čtyřhru?

„Věřím, že už budu v pohodě. Dneska se dám nějak do kupy, budu se snažit co nejvíc odpočívat. A Ve čtyřhře tam budu s Katkou a věřím, že výkon bude lepší než dneska.“

Může být příčnou indispozice covid?

„Myslím si, že ne. Nemám žádné covidové příznaky, takže si myslím, že covid to není.“

Vaše trápení připomínalo potíže z loňského US Open, kdy jste naprosto vyčerpaná dokončovala utkání proti Garbině Muguruzaové. Cítila jste se podobně?

„Ne, dneska to bylo vedro a nějaké fyzické obtíže, které mě začaly otravovat po pěti gamech. A od té doby jsem to prostě nemohla poskládat dohromady. Budu se snažit z toho poučit a doufám, že najdu recept, jak se na to připravit či ovlivnit věci, když se mi takhle stanou. Vždycky jsem se poučila a vrátila se lepší i silnější, věděla jsem, co v takové situaci dělat. O to se budu snažit i tentokrát.“

Na kurt jste musela už 18 hodin po pondělním vítězné čtyřhře. Překvapilo vás, že jste byla nasazená na program již tak brzy?

„Víceméně jsem to očekávala, mysleli jsme si s trenérem, že budu hrát jako první v teple a druhý dámský zápas se bude hrát až večer. Věděli jsme to a snažili se na to co nejlépe připravit. Udělala jsem maximum, abych byla v nejlepší formě, ale bohužel se mi zápas nepodařil. Zatím jsem hrála v Austrálii singly velice dobře, takže se z toho nebudu hroutit. Začátek sezony je úžasný, kdyby mi někdo tohle řekl před odletem, tak bych mu nevěřila. Takže jsem zatím se sezonou spokojená a těším se, jak se bude vyvíjet dál.“

Jaká si berete ze startu sezony pozitiva?

„Všechny zápasy až na jeden, které jsem tu hrála, i když jsem třeba přiletěla na poslední chvíli ze Sydney, kde se mi taky hrozně dařilo, jsem zvládla. Měla jsem hned první těžký zápas, Andrea Petkovicová je velice dobrá a zkušená hráčka, povedlo se mi to s ní dobře. Druhé kolo bylo s vysokou nepříjemnou levačkou, což bylo taky hodně těžké a musela jsem předvést svůj nejlepší výkon. S Ostapenkovou jsem otáčela zápas, zvládla jsem ho vybojovat, mentálně jsem zůstala silná, i když jsem set a půl jenom sbírala míče. S Vikou Azarenkovou, se kterou jsem měla špatnou bilanci a ještě jsem ji neporazila, jsem hrála dobře a předvedla jsem s ní na turnaji svůj nejlepší výkon. Z každého zápasu si odnesu jak něco negativního tak hlavně pozitivního. Budu se snažit dál zlepšovat, poučit se a věřím, že zase za rok tady budu bojovat o další dobré výsledky.“