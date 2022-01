ONLINE: hraje se ženské finále AO. Menšík opouštěl bitvu o titul na vozíku

Ve finále junirské dvouhry ztratil v dlouhých výměnách Menšík první set v tie-breaku poměrem 4:7, ale koncovku druhé sady zvládl lépe a tie-break získal 8:6. Na úvod třetího setu prohrával čtvrtý nasazený Menšík s turnajovou jedničkou 0:2, ale srovnal na 2:2 a od té doby si oba hráči drželi servis.

V závěru utkání začal mít Menšík křeče do stehenních svalů. Povzbuzován i vítězkou Roland Garros Barborou Krejčíkovou v hledišti ale bojoval do posledních sil.

Za stavu 5:5 nevyužil brejkbol a měl stále větší problém s pohybem. Za stavu 5:6 vydřel výměnu na 30:30, po které si vyčerpáním lehl na břicho na zem a nemohl kvůli bolesti v levém stehenním svalu vstát.

Nakonec se mu to povedlo, kvůli časové prodlevě přišel o první servis a druhý dal do sítě. Dvojchybu udělal i při mečbolu. Poté znovu klesl na zem a do šatny byl odvezen na vozíku.

Menšík se tak nestal druhým českým vítězem dvouhry juniorů v Melbourne. Jako jedinému se to dosud povedlo jen Jiřímu Veselému v roce 2011.

Medveděv dostal za konflikt s rozhodčím pokutu

Ruský tenista Daniil Medveděv byl potrestán za roztržku s rozhodčím v semifinále Australian Open. Druhý hráč světa dostal od vedení úvodního grandslamu sezony pokutu dvanáct tisíc dolarů (asi 264 tisíc korun).

Pětadvacetiletý Medveděv se do konfliktu s rozhodčím dostal po druhém setu zápasu se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka, kdy si bouřlivě stěžoval na to, že soupeři z tribuny radí otec, což pravidla zakazují.

Medveděv, který nakonec vyhrál 7:6, 4:6, 6:4 a 6:1, dostal za nesportovní chování pokutu čtyři tisíce dolarů a dalších osm za obscénní gesto. Potrestán byl také Tsitsipas, který musí zaplatit pět tisíc dolarů.

Medveděv v nedělním finále, které si v Melbourne zahraje podruhé za sebou, nastoupí proti Rafaelu Nadalovi. Španělský tenista může získat rekordní 21. grandslamový titul, Rus bude po triumfu na loňském US Open usilovat o druhý velký triumf v kariéře.

Výsledky tenisového Australian Open

Junioři, dvouhra - finále:

Kuzuhara (1-USA) - Menšík (4-ČR) 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5.

Juniorky, dvouhra - finále:

Marčinková (1-Chorv.) - Costoulasová (8-Belg.) 7:5, 6:1.