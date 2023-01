Program Australian Open 2023: s kým hrají Češi ve 3. kole?

Dvouhra žen na Australian Open 2023

Barbora Krejčíková (20) 1. kolo - vs. Bejlek (ČR) 6:3, 6:1

2, kolo - vs. Burelová (Fr.) 6:4, 6:1

3. kolo - vs. Kalininová (Ukr.)

Linda Fruhvirtová 1. kolo - vs. Fourlisová (Austr.) 6:0, 6:4

2. kolo - vs. Birrellová (Austr.) 6:3, 6:2

3. kolo - vs. Vondroušová (ČR)

Dvouhra mužů na Australian Open 2023