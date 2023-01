Předčasná oslava a trapas. Soupeřka Muchové zapomněla na pravidla

Jednu zkrácenou hru už měla za sebou. A neúspěšně. O to větší nadšení ukázala Danielle Collinsová v tie-breaku rozhodujícího setu za stavu 7:3.

S úlevou zahodila raketu a šťastná se vydala k síti. Loňská finalistka melbournského grandslamu věřila, že má tuhou bitvu proti Karolíně Muchové za sebou.

Jenže ženy ve třetím setu (stejně jako muži v pátém) musejí za stavu 6:6 na gamy absolvovat takzvaný zápasový tie-break.

„Danielle, 10 bodů… Tie-break do 10 bodů…“ snažil se umpirový rozhodčí tenistce vysvětlit, že zápas ještě zdaleka neskončil. Ve tváři Collinsové bylo vidět zděšení i pobavení.

„Nikdy jsem nehrála na grandslamu tie-break třetího setu a myslela jsem, že už je po zápase. Byla jsem trochu v rozpacích, cítila jsem se trochu trapně,“ líčila po utkání Collinsová. „Ale říkala jsem si, že se nestalo nic tak hrozného, jako kdybych se třeba rozmázla na kurtu.“

Poměrně nové pravidlo bývá pro hráčky docela zrádné. Své o tom ví také Estonka Kaia Kanepiová, která loni v Melbourne slavila předčasně výhru nad Arynou Sabalenkovou.

Collinsová se i přes komplikace může těšit na 3. kolo proti Jeleně Rybakinové, naopak Muchová smutní, že velkou bitvu nedovedla do zdárného konce.

„Tahaly jsme se, bylo to hrozně blízko. Ze začátku to bylo bez rytmu, dost do toho střílí. Bylo pro mě těžké se dostat do hry. Na kurtu jsem ani nestihla trénovat, bylo to pod střechou, takže svou roli i hrály podmínky. Rozhodl supertiebreak, ona zahrála lépe a já udělala několik zbytečných chyb. To mě stálo utkání,“ zhodnotila Muchová zápas pro Tenisový svět.