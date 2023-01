Navrátil si Řeka přál. Lehečka ví, jakou taktikou projít do semifinále

Bude to střet dvou světů, který pěkně vystihuje jeden detail. Stefanos Tsitsipas přišel na Australian Open se zlepšovákem. Aby se po zápasech nemusel donekonečna podepisovat fanouškům, rovnou rozdává připravené kartičky s vlastním autogramem. Sošný čtyřiadvacetiletý Řek s dlouhými vlnitými vlasy je už roky hvězdou ATP Tour, z níž chtějí mít všichni kousek. To český mladík Jiří Lehečka se může po Melbourne procházet prakticky inkognito.

Tenisák se však neptá, jaký je váš žebříček či popularita. U řeky Yarry vyrostla za poslední týden nová česká hvězda, jejíž jméno se svět učí skloňovat. Na druhou stranu to nelze přeceňovat. Znáte Bena Sheltona či Tommyho Paula, další čtvrtfinalisty z Melbourne Parku?

Vymknout se ze zástupu úspěšných ještě víc, to je Lehečkův cíl. V pondělí místo tréninku absolvoval 3. kolo čtyřhry, za 79 minut prohráli se Slovákem Alexem Molčanem proti páru francouzských veteránů Jeremy Chardy, Fabrice Martin 6:7, 3:6. „Než aby trénoval, dal si debla, to je úplně v pořádku. Pak se šel na půl hodinky srovnat do tělocvičny a v úterý bude čekat na noční zápas. Má být slušné počasí bez větru, bude hrát na centru. Jirka je natěšený a zdravý, to je podstatné,“ hlásil po pondělním telefonátu s Lehečkou daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil. Jeho syn Michal tenistu už čtyři roky trénuje, otec působí v roli poradce. A tuší cestu, jak ztropit další překvapení.

„Určitá šance je, Jirka už porazil Norrieho a Auger-Aliassima, což jsou srovnatelní hráči,“ soudí Navrátil, jenž si do čtvrtfinále Tsitsipase přál, když sledoval Řekův osmifinálový pětisetový mač s Italem Jannikem Sinnerem. „Sinner je Jirkův ročník, v juniorech s ním dvakrát prohrál. A přes Tsitsipasův bekhend se dá určitě hrát. Nehraje z něj tak rychle jak Sinner.“

Řecký tenista letos vyhrál všech osm zápasů a pošesté nastoupí mezi nejlepší osmičkou na grandslamu. Všechny předchozí mače v této fázi zvládnul. Jeho maximem je finále Roland Garros 2021, kdy přišel o náskok 2:0 na sety s Novakem Djokovičem. A experti soudí, že právě takové by mělo být i složení titulového boje v letošní Austrálii.

Jenže do toho má co mluvit ještě Jirka z Kněžmostu. S Řekem se utkal loni při přelomovém turnaji v Rotterdamu a padl v semifinále ve třech setech 6:4, 4:6, 2:6. „Teď si půjdu pro odvetu. Věřím, že si bude pamatovat mé silné stránky, že se mu dokážu dostat pod kůži a vím, jak na něj zahrát,“ míní Lehečka.

Pokud má uspět, bude potřeba okopírovat osmifinálový výkon s Félixem Auger-Aliassimem. Proti němu vyhrál 33 ze 41 náběhů na síť, většinou po ostrých přípravných úderech do Kanaďanovi slabší bekhendové strany. „A myslím, že Tsitsipas má bekhend ještě horší. Hraje ho jednoruč s velkým topspinem, ale ten úder není extra rychlý. Jirka mu musí zatlačit do forhendu, otevřít si bekhendovou stranu a po úderu do ní jít na síť,“ prozrazuje taktiku Navrátil. „Musí být hlavně aktivní a hrát, ne aby Tsitsipas tvořil hru a pracoval svým vynikajícím forhendem po celém kurtu a Jirka byl pod tlakem. I za cenu nějakých chybiček do toho musí chodit. Ale on je v pohodě, věří tomu, že šanci má, i když proti němu stojí výborný soupeř.“